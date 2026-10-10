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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.31 WIB

Prediksi Skor Manchester United vs Tottenham: Setan Merah Incar Menang, Spurs Masih Terpuruk!

Prediksi Manchester United vs Tottenham di Premier League, Sabtu (10/10), lengkap dengan skor dan jadwal. (Istimewa) - Image

Prediksi Manchester United vs Tottenham di Premier League, Sabtu (10/10), lengkap dengan skor dan jadwal. (Istimewa)

JawaPos.com - Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur pada pekan keenam Premier League 2026/2027 di Old Trafford, Sabtu (10/10/2026) malam WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki hasil buruk yang mereka dapatkan pada awal musim.

Laga Manchester United vs Tottenham dijadwalkan kick-off pukul 23.30 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tiga poin, tetapi tekanan yang mereka hadapi tidak sepenuhnya sama.

Manchester United berusaha keluar dari tren negatif setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan domestik terakhir.

Sementara itu, Tottenham datang dengan catatan yang lebih mengkhawatirkan karena belum pernah menang dalam lima pertandingan pertama Premier League musim ini.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu keuntungan bagi Manchester United.

Namun, tim besutan Michael Carrick tetap perlu memperbaiki sejumlah masalah, terutama di lini pertahanan, jika ingin mengamankan kemenangan.

Manchester United baru mengoleksi lima poin dari lima pertandingan dan menempati peringkat ke-12 klasemen sementara.

Editor: Banu Adikara
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