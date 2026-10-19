Real Madrid Tuntut Javier Tebas Mundur usai Samakan Strategi Klub dengan Propaganda Nazi

JawaPos.com - Real Madrid minta Javier Tebas mengundurkan diri dari jabatan presiden La Liga setelah sang petinggi sepak bola Spanyol membandingkan strategi komunikasi klub dengan teknik propaganda Nazi.

Perselisihan bermula ketika Tebas mengkritik Real Madrid TV, saluran media internal Los Blancos yang kerap menayangkan video berisi keputusan wasit yang dianggap merugikan klub.

Tebas menilai kampanye tersebut mengingatkannya pada teknik propaganda yang digunakan di Nazi Jerman dan menyebut Joseph Goebbels, menteri propaganda rezim Nazi.

Real Madrid merespons dengan merilis pernyataan resmi berisi lima poin.

Klub menilai perbandingan tersebut tidak dapat diterima dan menuntut pengunduran diri Tebas, yang juga menjabat sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol.

Real Madrid Anggap Pernyataan Tebas Sangat Serius Real Madrid TV selama ini kerap mengkritik keputusan wasit di Spanyol.

Tayangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya klub untuk memperkuat tuntutan mereka terkait kasus Negreira, yang melibatkan pembayaran Barcelona kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit.

Melansir Sport Illustrated, kritik Tebas terhadap strategi komunikasi Real Madrid kemudian memicu respons keras dari klub.