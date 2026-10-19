Brace Mbappe Bawa Real Madrid Gilas Sevilla, Mourinho Tatap Liga Champions

JawaPos.com - Real Madrid bungkam Sevilla 4-1 pada pekan kesembilan La Liga di Stadion Santiago Bernabeu, Senin (19/10). Real Madrid langsung melakukan serangan sejak awal pertandingan. Setelah beberapa peluang belum membuahkan hasil, Real Madrid akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-30.

Arda Guler mencatatkan namanya di papan skor lewat serangan balik cepat. Menerima umpan dari Yan Diomande, Arda Guler melepaskan tembakan kaki kiri dari sisi kiri pertahanan lawan yang melengkung ke sudut kanan atas gawang Sevilla.

Real Madrid lalu menggandakan keunggulan tujuh menit kemudian. Kylian Mbappe menyelesaikan umpan Jude Bellingham dengan tembakan kaki kiri dari jarak dekat yang tidak mampu dihentikan kiper Sevilla, Odysseas Vlachodimos. Sevilla berusaha memberikan perlawanan sebelum babak pertama berakhir, tetapi belum membuahkan hasil.

Memasuki babak kedua, Sevilla mencoba meningkatkan intensitas serangan melalui pergantian pemain. Namun, Real Madrid tetap mampu menjaga kendali permainan. Pada menit ke-61, tuan rumah memperoleh hadiah penalti setelah Andres Castrín melakukan pelanggaran terhadap Mbappe di dalam kotak penalti.

Mbappe yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63. Mbappe melepaskan tembakan ke bagian tengah atas gawang untuk membawa Real Madrid unggul 3-0. Sevilla akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit ke-80. Manu Bueno melepaskan tembakan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang setelah mendapat asis Lucas Stassin.

Momentum Sevilla tidak bertahan lama. Real Madrid hanya membutuhkan waktu dua menit untuk kembali memperlebar jarak. Pada menit ke-82, Yan Diomande mencetak gol keempat lewat tembakan dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri atas gawang setelah menerima umpan Aurelien Tchouameni. Hingga pertandingan berakhir, skor 4-1 tetap bertahan untuk kemenangan Real Madrid.

Usai pertandingan, Jose Mourinho menyampaikan kepuasannya terhadap penampilan Real Madrid.

“Secara keseluruhan, ini pertandingan yang bagus bagi Real Madrid dengan banyak pemain menunjukkan kualitas individu yang tinggi. Kami mengendalikan pertandingan dari menit pertama hingga terakhir dan mencetak gol-gol berkualitas,” ujar Mourinho dikutip dari situs resmi klub.

Pelatih asal Portugal itu juga menyoroti penguasaan bola yang diperlihatkan timnya. Menurut Mourinho, statistik penguasaan bola tidak selalu menggambarkan jalannya pertandingan secara utuh. Namun, dalam laga melawan Sevilla, angka itu mencerminkan dominasi Real Madrid di lapangan.