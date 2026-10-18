Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Vinícius Júnior Absen 4 Pertandingan Usai Komite Banding RFEF Tolak Seluruh Argumen Real Madrid

Vinicius Junior (Bein Sports) - Image

Vinicius Junior (Bein Sports)

JawaPos.com – Komite Banding Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) menolak banding Real Madrid dan mengukuhkan sanksi larangan bermain selama empat pertandingan terhadap Vinícius Júnior.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (17/10), Hukuman tersebut dijatuhkan setelah penyerang asal Brasil itu menerima kartu merah langsung dalam pertandingan liga melawan Villarreal.

Komite Disiplin sebelumnya menjatuhkan larangan dua pertandingan karena Vinícius menarik rambut lawan saat bola masih dalam permainan dan dua pertandingan tambahan akibat perilakunya terhadap wasit setelah diusir dari lapangan.

Dalam bandingnya, Real Madrid meminta pembatalan sanksi kartu merah dengan alasan adanya kesalahan material dalam laporan wasit, atau pengurangan hukuman menjadi satu pertandingan.

Klub tersebut juga meminta agar hukuman tambahan terkait protes terhadap wasit dicabut atau diganti dengan peringatan.

Namun, Komite Banding menilai rekaman pertandingan mendukung laporan wasit dan menunjukkan bahwa tindakan Vinícius merupakan tarikan rambut, bukan kontak yang terjadi secara tidak sengaja.

Komite Banding juga menolak argumen Real Madrid mengenai perilaku Vinícius setelah menerima kartu merah, dengan menyatakan bahwa laporan wasit menggambarkan protes keras disertai sikap agresif yang membuat rekan setimnya harus menahan sang pemain.

Dengan keputusan tersebut, Vinícius dipastikan tetap menjalani hukuman empat pertandingan dan akan absen dalam sejumlah laga liga berikutnya sesuai jadwal kompetisi.

Selain larangan bermain, keputusan itu turut mempertahankan denda tambahan sebesar EUR 1.300 atau sekitar Rp25,1 juta untuk setiap pelanggaran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jude Bellingham dan Real Madrid Sepakati Perpanjangan Kontrak hingga 2031 - Image
Sepak Bola Dunia

Jude Bellingham dan Real Madrid Sepakati Perpanjangan Kontrak hingga 2031

Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Barcelona dan Real Madrid Alami Kenaikan Nilai Transfer yang Berbeda dalam Laporan 5 Tahun Terakhir - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona dan Real Madrid Alami Kenaikan Nilai Transfer yang Berbeda dalam Laporan 5 Tahun Terakhir

Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.56 WIB

Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla: Yan Diomande Gantikan Vinicius Junior - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla: Yan Diomande Gantikan Vinicius Junior

Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.36 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore