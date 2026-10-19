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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.49 WIB

Rating Pemain Real Madrid vs Sevilla: Tanpa Vinicius, Yan Diomande dan Mbappe Bersinar

Real Madrid menang telak 4-1 atas Sevilla berkat penampilan gemilang Kylian Mbappe dan Yan Diomande. (ig @realmadrid) - Image

Real Madrid menang telak 4-1 atas Sevilla berkat penampilan gemilang Kylian Mbappe dan Yan Diomande. (ig @realmadrid)

JawaPos.com - Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sevilla pada Minggu (18/10).

Gol-gol spektakuler dari Arda Guler, Kylian Mbappe, dan Yan Diomande membawa Los Blancos mendapatkan hasil penting menjelang El Clasico akhir pekan depan.

Jose Mourinho melakukan sejumlah perubahan strategi untuk pertandingan La Liga ini.

Endrick ditempatkan di sayap kanan, Federico Valverde dimainkan sebagai bek kanan, sementara Guler berduet dengan Aurelien Tchouameni di lini tengah.

Diomande juga mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama menggantikan Vinicius Junior yang menjalani hukuman larangan bermain di sisi kiri.

Rating Pemain Real Madrid vs Sevilla

Melansir Sports Illustrated, berikut ini adalah rating pemain Real Madrid dalam laga kontra Sevilla di Bernabeu.

Thibaut Courtois - 7,4

Courtois sempat menunjukkan kemarahannya setelah Mbappe kehilangan bola di area pertahanan sendiri, yang berujung pada gol Sevilla.

Dia sebenarnya berpeluang mencatatkan cleansheet jika kesalahan tersebut tidak terjadi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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