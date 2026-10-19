Sevilla Kalah 1-4 dari Real Madrid, Luis Garcia Protes VAR soal Arda Guler

JawaPos.com - Pelatih Sevilla Luis Garcia Plaza melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan wasit dan penggunaan Video Assistant Referee (VAR) setelah timnya kalah 1-4 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu, Minggu (18/10).

Garcia menilai gelandang Real Madrid Arda Guler seharusnya mendapat kartu merah setelah diduga menyikut pemain Sevilla, Peque, pada menit ke-25. Menurutnya, VAR semestinya meminta wasit meninjau insiden tersebut.

“Di La Liga, terkadang Anda bermain dengan keunggulan jumlah pemain atau justru kekurangan satu pemain. Hari ini, kami seharusnya bermain dengan keunggulan jumlah pemain, 11 lawan 10, sejak menit ke-25. Mereka bahkan membuat saya kehilangan suara! Kami kehilangan kesempatan untuk bermain 11 lawan 10,” ujar Garcia kepada surat kabar Catalan, Sport, seperti dikutip Goal.com.

Garcia menduga wasit mungkin tidak melihat insiden tersebut secara langsung. Namun, dia mempertanyakan keputusan VAR yang tidak meminta pemeriksaan ulang melalui monitor di pinggir lapangan.

“Mengapa VAR tidak memanggilnya? Mungkin agar mereka tidak tertinggal sembilan poin menjelang El Clasico,” kata Garcia.

Pernyataan itu merupakan dugaan Garcia terkait keputusan perwasitan. Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa VAR sengaja tidak melakukan intervensi untuk memengaruhi persaingan Real Madrid dan Barcelona.

Garcia Akui Madrid Lebih Baik Meski kecewa terhadap keputusan wasit, Garcia mengakui Real Madrid tampil lebih baik ketika kedua tim masih bermain dengan jumlah pemain yang sama. Namun, dia menegaskan bahwa insiden Guler berpotensi mengubah jalannya pertandingan.

Garcia tidak memastikan Sevilla akan menang jika bermain dengan keunggulan satu pemain. Dia hanya menyayangkan timnya tidak mendapat kesempatan menghadapi situasi pertandingan yang berbeda.

“Sebelas lawan sebelas mungkin mereka lebih baik, tetapi mereka telah merampas kesempatan kami untuk memainkan jenis permainan yang berbeda. Saya tidak mengerti mengapa VAR tidak menindaklanjutinya. Peque mengatakan saat jeda bahwa dia dipukul. Itu jelas kartu merah, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” kata Garcia seperti dikutip dari situs resmi Sevilla.