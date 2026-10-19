Jude Bellingham Sepakat Perpanjang Kontrak Real Madrid hingga 2031

JawaPos.com – Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Jude Bellingham untuk memperpanjang kontraknya hingga 2031. Kesepakatan tersebut disebut mencakup kenaikan gaji sebagai bentuk pengakuan atas peran penting sang gelandang di dalam tim.

Menurut laporan Diario AS, kontrak Bellingham yang semula berlaku hingga 2029 akan diperpanjang selama dua musim tambahan. Meski kesepakatan dikabarkan telah tercapai, pengumuman resmi dari klub tetap menjadi konfirmasi yang perlu ditunggu.

Bellingham bergabung dengan Real Madrid pada Juni 2023 setelah meninggalkan Borussia Dortmund. Dalam waktu relatif singkat, pemain asal Inggris itu berkembang menjadi salah satu figur penting di Santiago Bernabeu.

Pada musim debutnya, Bellingham membantu Los Blancos menjuarai La Liga dan Liga Champions 2023/2024. Ia juga dikenal mampu mencetak gol penting serta berkontribusi di berbagai posisi di lini tengah.

Perpanjangan kontrak ini menjadi langkah strategis Real Madrid untuk menjaga stabilitas tim dalam jangka panjang. Dengan usia yang masih muda, Bellingham dipandang sebagai salah satu pemain yang dapat menjadi bagian penting dari proyek klub pada tahun-tahun mendatang.

Real Madrid Belajar dari Negosiasi Vinicius Junior

Negosiasi Bellingham disebut berjalan relatif lancar jika dibandingkan dengan proses perpanjangan kontrak Vinicius Junior. Pembicaraan mengenai masa depan pemain asal Brasil itu sebelumnya berlangsung panjang, terutama karena perbedaan pandangan terkait persyaratan finansial.

Vinicius sempat dikaitkan dengan Arsenal ketika negosiasi kontraknya belum mencapai kesepakatan. Namun, Real Madrid akhirnya berhasil mempertahankannya dengan kontrak baru yang berlaku hingga 2032.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya bagi Real Madrid untuk mengamankan pemain kunci sebelum pembicaraan berkembang menjadi persoalan yang lebih rumit. Meski demikian, rincian perbandingan gaji kedua pemain perlu merujuk pada laporan yang terverifikasi karena klub tidak selalu mengungkap seluruh detail finansial kontrak.