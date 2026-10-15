Mikel Merino Sebut Arsenal Siap Menangkan Liga Champions dan Liga Inggris

JawaPos.com - Mikel Merino menegaskan Arsenal memiliki kualitas dan mentalitas untuk melangkah lebih jauh pada musim ini. Gelandang asal Spanyol tersebut yakin The Gunners mampu bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris alias Premier League dan Liga Champions sekaligus.

Setelah mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk kembali menjadi juara liga, Arsenal mengawali musim ini dengan catatan impresif, meraih sembilan kemenangan dari 10 pertandingan di semua kompetisi.

Satu-satunya kekalahan mereka sejauh ini terjadi ketika takluk 0-3 dari Brighton dalam hasil yang cukup mengejutkan. Kekalahan tersebut membuat tim asuhan Mikel Arteta tertinggal tiga poin dari Manchester City di klasemen Premier League.

Meski demikian, Arsenal segera bangkit di kompetisi Eropa. Kemenangan atas Lille pada Selasa malam memastikan mereka mengantongi dua kemenangan dari dua pertandingan di Liga Champions.

Arsenal Terus Mencetak Sejarah di Liga Champions Kemenangan atas Lille juga memperpanjang rekor Arsenal menjadi 14 kemenangan beruntun di fase grup Liga Champions. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi The Gunners dalam beberapa musim terakhir.

Melansir ESPN, Merino mengakui pencapaian itu sangat istimewa, terlebih karena Arsenal telah mempertahankan tren positif tersebut selama hampir dua tahun.

"Ini adalah rekor yang benar-benar luar biasa," kata Merino tentang rentetan kemenangan Arsenal yang berlangsung hampir dua tahun. "Kami tahu bahwa kami sedang membuat sejarah."

"Pada saat yang sama, kami tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan, jadi kami sangat menghargai dan memberikan pujian kepada tim atas apa yang telah kami lakukan."