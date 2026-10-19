Nicolas Jackson Komentari Tekel Keras Bek Newcastle, Nyaris Bikin Patah Kaki

Nicolas Jackson mengaku hampir patah kaki akibat tekel Sven Botman saat Aston Villa menang 1-0 atas Newcastle United. (ig @astonvilla)
JawaPos.com - Sven Botman beruntung tidak menerima kartu merah saat Newcastle United menghadapi Aston Villa pada Sabtu (17/10) malam.
Bek tengah The Magpies itu melakukan tekel keras terhadap penyerang Aston Villa Nicolas Jackson yang mengaku hampir patah kaki akibat insiden tersebut.
Newcastle harus menelan kekalahan 1-0 di St James' Park.
The Magpies tampil kurang meyakinkan di hadapan pendukung sendiri.
Intensitas permainan mereka tidak cukup tinggi, sementara penguasaan bola kerap diwarnai kesalahan.
Salah satu momen paling kontroversial terjadi sekitar menit ke-20, ketika pertandingan mulai berjalan semakin panas.
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Pertandingan Newcastle melawan Aston Villa berlangsung dengan intensitas fisik tinggi.
Beberapa detik sebelum Botman menghantam Jackson, Joelinton lebih dahulu melakukan tekel dua kaki terhadap Johan Manzambi.
Joelinton dan Botman sama-sama menerima kartu kuning.
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Jawa Pos
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