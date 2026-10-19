Nicolas Jackson Komentari Tekel Keras Bek Newcastle, Nyaris Bikin Patah Kaki

JawaPos.com - Sven Botman beruntung tidak menerima kartu merah saat Newcastle United menghadapi Aston Villa pada Sabtu (17/10) malam.

Bek tengah The Magpies itu melakukan tekel keras terhadap penyerang Aston Villa Nicolas Jackson yang mengaku hampir patah kaki akibat insiden tersebut.

Newcastle harus menelan kekalahan 1-0 di St James' Park.

The Magpies tampil kurang meyakinkan di hadapan pendukung sendiri.

Intensitas permainan mereka tidak cukup tinggi, sementara penguasaan bola kerap diwarnai kesalahan.

Salah satu momen paling kontroversial terjadi sekitar menit ke-20, ketika pertandingan mulai berjalan semakin panas.

Nicolas Jackson Sebut Tekel Botman Nyaris Mematahkan Kakinya Pertandingan Newcastle melawan Aston Villa berlangsung dengan intensitas fisik tinggi.

Beberapa detik sebelum Botman menghantam Jackson, Joelinton lebih dahulu melakukan tekel dua kaki terhadap Johan Manzambi.