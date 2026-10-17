Prediksi Skor Newcastle United vs Aston Villa: The Villans Siap Curi Poin di St. James' Park

Newcastle United menjamu Aston Villa di St. James' Park pada lanjutan Premier League 2026/2027, dengan kedua tim berambisi kembali meraih kemenangan. (Aston Villa)
JawaPos.com — Newcastle United diprediksi harus puas bermain imbang 1-1 melawan Aston Villa pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di St. James' Park, Sabtu (17/10/2026) pukul 23.30 WIB.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim papan bawah yang sedang berusaha memperbaiki posisi, dengan tuan rumah membawa masalah pertahanan dan tim tamu datang setelah kemenangan telak di Liga Champions.
Newcastle United membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri inkonsistensi sejak ditangani Matthias Jaissle, sedangkan Aston Villa berusaha melanjutkan kebangkitan bersama Unai Emery.
Baca Juga:Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Performa tandang The Villans yang cukup menjanjikan menjadi alasan pertandingan diperkirakan berlangsung ketat hingga peluit panjang.
Kedua tim juga memiliki catatan pertemuan menarik setelah saling mengalahkan dalam dua pertandingan terakhir di kompetisi berbeda.
Aston Villa menang 2-0 pada kunjungan terakhir ke St. James' Park Januari lalu, tetapi Newcastle United membalas dengan kemenangan 3-1 pada putaran keempat Piala FA sebulan kemudian.
Newcastle United memasuki pertandingan melawan Aston Villa dengan persoalan serius di sektor pertahanan setelah kebobolan 13 gol dalam enam pertandingan Premier League.
Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak bersama tim lain, sementara 107 tembakan yang dihadapi menjadi catatan tertinggi kedua di kompetisi.
Situasi semakin mengkhawatirkan setelah The Magpies menelan dua kekalahan tandang beruntun dengan skor identik 1-4 melawan Leeds United dan Coventry City.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022