Prediksi Skor Newcastle United vs Aston Villa: The Villans Siap Curi Poin di St. James' Park

JawaPos.com — Newcastle United diprediksi harus puas bermain imbang 1-1 melawan Aston Villa pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di St. James' Park, Sabtu (17/10/2026) pukul 23.30 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim papan bawah yang sedang berusaha memperbaiki posisi, dengan tuan rumah membawa masalah pertahanan dan tim tamu datang setelah kemenangan telak di Liga Champions.

Newcastle United membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri inkonsistensi sejak ditangani Matthias Jaissle, sedangkan Aston Villa berusaha melanjutkan kebangkitan bersama Unai Emery.

Performa tandang The Villans yang cukup menjanjikan menjadi alasan pertandingan diperkirakan berlangsung ketat hingga peluit panjang.

Kedua tim juga memiliki catatan pertemuan menarik setelah saling mengalahkan dalam dua pertandingan terakhir di kompetisi berbeda.

Aston Villa menang 2-0 pada kunjungan terakhir ke St. James' Park Januari lalu, tetapi Newcastle United membalas dengan kemenangan 3-1 pada putaran keempat Piala FA sebulan kemudian.

Newcastle United Rapuh di Belakang, Mampukah Matthias Jaissle Mengembalikan Kepercayaan Diri? Newcastle United memasuki pertandingan melawan Aston Villa dengan persoalan serius di sektor pertahanan setelah kebobolan 13 gol dalam enam pertandingan Premier League.

Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak bersama tim lain, sementara 107 tembakan yang dihadapi menjadi catatan tertinggi kedua di kompetisi.