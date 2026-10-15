Aston Villa Bantai Fenerbahce 6-0, Cetak Rekor Kemenangan Terbesar di Pentas Eropa

JawaPos.com - Aston Villa cetak enam gol tanpa balas atas Fenerbahce pada pertandingan Liga Champions Kamis (15/10). Hasil itu menjadi kemenangan terbesar Aston Villa sepanjang sejarah kompetisi Eropa. Kemenangan itu membawa Aston Villa mengoleksi dua kemenangan dari dua pertandingan Liga Champions. Tim asuhan Unai Emery itu pun berada dalam posisi kuat pada awal fase liga, sebelum menghadapi Viking FK pada pertandingan kandang berikutnya.

Aston Villa langsung menyerang sejak awal pertandingan. Tekanan yang mereka bangun membuahkan hasil pada menit ke-12 melalui Johan Manzambi. Gol itu menjadi hadiah ulang tahun ke-21 bagi Manzambi. Berawal dari sepak pojok John McGinn, bola jatuh ke kakinya sebelum tembakannya berbelok arah setelah mengenai Milan Skriniar dan masuk ke gawang Fenerbahce.

Aston Villa lalu berhasil memperlebar keunggulan pada menit ke-31. Boubacar Kamara merebut bola di area pertahanan Fenerbahce, lalu mengirimkannya kepada Nicolas Jackson. Penyerang yang sebelumnya memperkuat Chelsea itu melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Bola meluncur ke sudut gawang dan membawa Villa unggul 2-0.

Dilansir dari ESPN, Fenerbahce sebenarnya memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan. Oguz Aydin berhasil memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah, tetapi tembakannya hanya membentur mistar gawang. Kegagalan itu harus dibayar mahal. Pada menit ke-39, Aston Villa kembali mencetak gol lewat Nicolas Jackson.

McGinn merebut bola dan memberikan kesempatan kepada Ross Barkley untuk mengatur serangan. Barkley kemudian menyodorkan bola kepada Jackson yang kembali melepaskan tembakan akurat dari posisi serupa dengan gol pertamanya. Jackson pun mencatatkan dua gol pada babak pertama sekaligus membawa Aston Villa unggul 3-0 hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Aston Villa tetap berusaha menambah keunggulan. Namun, gol keempat baru tercipta pada menit ke-68 lewat penalti. Wasit memberikan hadiah penalti setelah Ismail Yuksek melakukan pelanggaran terhadap Manzambi. Ross Barkley pun maju untuk mengeksekusi penalti dan sukses menjalankan tugasnya. Gol itu membuat Aston Villa unggul 4-0.

Empat menit kemudian, Barkley kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gelandang berusia 32 tahun itu melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola membentur pemain lawan dan berubah arah sehingga mengecoh mantan kiper Manchester City, Ederson. Aston Villa pun semakin menjauh dengan keunggulan 5-0.

Dominasi tuan rumah akhirnya ditutup oleh Tammy Abraham pada menit ke-90. Abraham menyelesaikan peluang dari jarak dekat setelah menerima hasil kerja apik pemain sayap Alysson. Gol itu memastikan Aston Villa menang telak 6-0 atas Fenerbahce.

Hasil itu menjadi kemenangan terbesar Aston Villa dalam sejarah mereka di kompetisi Eropa. Selain itu, hasil itu juga menandai keberhasilan Villa meraih kemenangan kandang pertama mereka pada musim ini. Pangeran William yang menyaksikan pertandingan dari tribun turut menjadi saksi penampilan impresif Aston Villa.