Tanggapan Unai Emery Usai Aston Villa Menang Besar atas Fenerbahce di Liga Champions

JawaPos.com - Pelatih Aston Villa Unai Emery tanggapi kemenangan telak 6-0 yang diraih timnya saat menjamu Fenerbahce pada Kamis (15/10) di Villa Park.
Unai Emery mengaku senang dapat kembali merasakan malam istimewa bersama para pendukung usai timnya catatkan kemenangan terbesar sepanjang sejarah klub di kompetisi Eropa. “Malam yang fantastis, fantastis,” kata Emery.
Aston Villa memperpanjang perjalanan positifnya di Liga Champions musim ini dengan meraih dua kemenangan dari dua pertandingan.
“Liga Champions adalah kompetisi tempat kami bisa merasa nyaman dan bersaing dengan cara seperti yang kami tunjukkan hari ini, seperti yang kami lakukan pada pertandingan pertama melawan Brugge,” lanjutnya dikutip dari situs resmi klub.
Meski puas dengan performa timnya, Emery menyadari bahwa Aston Villa masih menghadapi persaingan berat untuk meraih gelar juara.
Menurutnya, ada banyak klub besar dengan kekuatan dan kualitas yang lebih mumpuni untuk menjadi kandidat juara.
“Kami bukan favorit untuk meraih trofi ini. Ada banyak tim penting dan sangat kuat yang menjadi kandidat serta favorit untuk memenangi kompetisi ini,” ujar Emery.
Namun, pelatih asal Spanyol itu tetap optimistis dengan perkembangan timnya. Emery mengingatkan bahwa Aston Villa pernah mencapai perempat final Liga Champions dua tahun lalu.
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