Pep Guardiola Kembali Bela Palestina, Serukan Dunia Jangan Lupakan Gaza

JawaPos.com – Mantan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, kembali menyuarakan dukungannya kepada rakyat Palestina. Ia mengingatkan masyarakat dunia agar tidak melupakan penderitaan warga Gaza di tengah konflik yang masih berlangsung.

Guardiola dikenal vokal menyampaikan kepeduliannya terhadap Palestina, terutama anak-anak yang menjadi korban konflik. Dalam pesan terbarunya yang dikutip dari akun Instagram Al Jazeera English, ia menekankan pentingnya menggunakan bahasa yang tidak mengaburkan penderitaan manusia.

“Mereka bukan sekadar orang yang meninggal, mereka adalah orang-orang yang dibunuh. Mereka bukan angka, mereka adalah nyawa yang memiliki nama, wajah, keluarga, impian, dan kenangan. Mereka bukan korban yang dianggap sebagai kerugian sampingan. Mereka adalah anak perempuan dan laki-laki,” kata Guardiola, dikutip Senin (19/10).

Menurut Guardiola, bahasa yang menyembunyikan kenyataan penderitaan dapat membuat masyarakat kehilangan kepekaan terhadap sesama. Ia menilai, menyebut sesuatu sesuai dengan kenyataannya merupakan bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

“Ketika kita berhenti menyebut sesuatu sesuai dengan kenyataannya, ketika kita menerima bahasa yang menyembunyikan penderitaan, kita mulai kehilangan sisi kemanusiaan kita,” ujarnya.

Dalam pesannya, Guardiola juga menggambarkan kondisi anak-anak di Gaza yang harus mencari orang tua mereka di tengah reruntuhan bangunan. Sebagian dari mereka menghadapi kelaparan dan ketidakpastian di tengah konflik yang berkepanjangan.

“Kita sedang melewati salah satu masa paling kelam dalam sejarah. Kita melihat anak-anak perempuan dan laki-laki di Gaza mencari orang tua mereka di antara reruntuhan, memohon pertolongan di tengah kelaparan, dan meminta agar mereka dibiarkan hidup dengan tenang,” tutur Guardiola.

Ia menegaskan, penderitaan warga Palestina masih berlangsung dan tidak seharusnya diabaikan oleh masyarakat internasional.

“Kita menyaksikan mereka kehilangan segalanya bahkan sebelum sempat tumbuh dewasa. Neraka itu terus berlanjut, begitu pula proses dehumanisasi terhadap rakyat Palestina. Kehidupan mereka sama berharganya dengan kehidupan kita. Penderitaan mereka bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Jangan sampai kita melupakan mereka,” pungkasnya.