Lionel Messi Pilih Max Dowman Bintang Masa Depan, Berkah atau Kutukan?

JawaPos.com — Lionel Messi kembali menjadi bagian dari kampanye Adidas yang menyoroti talenta muda sepak bola dunia. Dalam edisi terbaru bertajuk Messi +10 pada 2026, nama Max Dowman menjadi salah satu yang mencuri perhatian.

Wonderkid Arsenal berusia 16 tahun itu masuk daftar 10 pemain muda yang ditampilkan dalam kampanye tersebut. Namun, pengakuan ini juga mengingatkan publik pada perjalanan sejumlah pemain yang pernah masuk kampanye Backed by Messi pada 2015.

Bagi pemain muda, mendapat sorotan dari salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah tentu menjadi kebanggaan. Meski demikian, pengalaman para pemain pilihan sebelumnya memperlihatkan bahwa potensi besar tidak selalu berujung pada kesuksesan di level tertinggi.

Mengapa Lionel Messi Memilih Max Dowman sebagai Bintang Masa Depan? Max Dowman menjadi pemain termuda dalam kampanye Messi + 10 yang diluncurkan Adidas pada 2026.

Wonderkid Arsenal tersebut masuk daftar talenta pilihan bersama sejumlah pemain muda yang diproyeksikan menjadi wajah baru sepak bola dunia.

Kampanye ini merupakan penerus spiritual Backed by Messi yang pertama kali diperkenalkan pada 2015.

Ketika itu, Adidas menampilkan 10 pemain muda melalui video promosi yang memperlihatkan mimpi mereka sekaligus dukungan simbolis dari Messi.

Dalam video terbaru, Messi digambarkan sedang menulis sebuah cerita dengan menghadirkan karakter-karakter baru.

Konsep tersebut menempatkan megabintang Argentina berusia 39 tahun itu sebagai figur yang seolah menentukan generasi penerusnya.