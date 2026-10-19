Manchester City Sapu Bersih 7 Laga, Enzo Maresca Pecahkan Rekor Premier League

Manchester City melanjutkan start sempurna di Premier League setelah menang 3-2 atas Ipswich Town. Enzo Maresca menjadi manajer pertama yang memenangi tujuh pertandingan pertamanya di kompetisi tersebut bersama klub. (Instagram/@mancity)
JawaPos.com - Manchester City masih menyapu bersih pertandingan Premier League musim ini. The Citizens meraih kemenangan ketujuh secara beruntun setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 3-2 di Stadion Etihad, Sabtu (17/10).
Hasil tersebut mengukir catatan bersejarah bagi Enzo Maresca. Manajer asal Italia itu menjadi pelatih pertama yang memenangi tujuh pertandingan pertamanya di Premier League bersama sebuah klub.
Maresca sebelumnya pernah menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City pada musim 2022–2023. Kini, setelah menggantikan Guardiola yang meninggalkan klub pada akhir musim lalu, dia membawa City mengawali musim dengan catatan sempurna.
Dalam pertandingan melawan Ipswich, Phil Foden membuka keunggulan City pada menit ke-19. Namun, Ipswich menyamakan kedudukan melalui Daizen Maeda dua menit kemudian.
Erling Haaland kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-34. Penyerang Norwegia itu mencetak gol keduanya pada menit ke-69 untuk memperbesar keunggulan menjadi 3-1.
Ipswich sempat memperkecil ketertinggalan melalui penalti Zian Flemming pada menit ke-90. Namun, City mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.
Maresca menegaskan bahwa timnya menikmati rentetan kemenangan tersebut meski menyadari tidak semua pihak senang melihat keberhasilan mereka.
"Orang-orang tidak suka kami menang. Tapi, kami suka kemenangan. Aku rasa ini jadi pesan kami untuk semua orang," ucap Maresca seperti dilansir laman resmi klub.
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Sebelum pertandingan, Maresca mengungkapkan keyakinannya bahwa Phil Foden akan mencetak gol. Gelandang serbabisa tersebut kemudian membuktikan kepercayaan sang pelatih dengan membuka keunggulan City.
Foden merupakan pemain yang telah bergabung dengan akademi Manchester City sejak berusia sembilan tahun. Gol tersebut menjadi momen penting baginya setelah periode panjang tanpa mencetak gol di Premier League.
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Jawa Pos
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