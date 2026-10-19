Chivu Kehilangan Suara Usai Semprot Pemain, Inter Comeback Lawan Bologna

Cristian Chivu dikabarkan murka kepada pemain Inter Milan saat jeda pertandingan melawan Bologna. Nerazzurri kemudian bangkit pada babak kedua dan menang 3-1. (Dok. Reuters)
JawaPos.com - Inter Milan kembali menunjukkan kemampuan bangkit dari ketertinggalan. Kali ini, Nerazzurri menang 3-1 atas Bologna pada giornata ketujuh Serie A di Stadio Renato Dall'Ara, Sabtu (17/10).
Namun, kemenangan tersebut harus dibayar dengan suara pelatih Cristian Chivu yang habis setelah berteriak sepanjang pertandingan dan menegur pemain di ruang ganti.
Inter lebih dulu tertinggal setelah gelandang Bologna Tommaso Pobega mencetak gol pada menit ke-10. Marcus Thuram kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-44.
Nerazzurri memastikan kemenangan melalui dua pemain pengganti. Carlos Augusto membawa Inter berbalik unggul pada menit ke-69, sebelum Ange-Yoan Bonny menambah gol pada menit ke-84.
Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Chivu meluapkan kemarahan kepada anak asuhnya saat jeda pertandingan. Teguran keras tersebut disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya intensitas permainan Inter pada babak kedua.
Bahkan, kemarahan Chivu disebut melampaui momen setelah Inter kalah 3-4 dari Juventus pada paruh pertama Serie A musim sebelumnya.
Setelah pertandingan, Chivu tidak menghadiri konferensi pers karena kehilangan suara. Asisten pelatih Aleksandar Kolarov pun menggantikannya untuk berbicara kepada media.
"Kami memang melakukan satu kesalahan, tetapi tim terus bekerja keras dan memahami apa yang harus dilakukan," kata Kolarov.
"Kali ini, kami meningkatkan intensitas di babak kedua dan menampilkan permainan yang hebat. Di situlah letak perbedaannya," imbuh mantan bek kiri Inter dan timnas Serbia tersebut.
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Selanjutnya, Inter akan menghadapi Shakhtar Donetsk dalam matchday ketiga fase league Liga Champions pada Kamis (22/10).
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