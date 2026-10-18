Prediksi Skor Istanbul Basaksehir vs Gaziantep: Tim Tamu Siap Beri Kejutan

JawaPos.com - Istanbul Basaksehir akan menjamu Gaziantep pada lanjutan Turkish Super Lig, Senin (19/10).

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Fatih Terim ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah melewati sejumlah hasil kurang memuaskan.

Basaksehir memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir masih belum konsisten.

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Sementara itu, Gaziantep datang dengan misi bangkit setelah menelan kekalahan telak pada pertandingan sebelumnya.

Tim asuhan Nuri Sahin tersebut baru bermain imbang tanpa gol melawan Konyaspor.

Basaksehir saat ini mengoleksi delapan poin dan menempati peringkat ke-11 klasemen sementara. Mereka berada tepat di atas Gaziantep berdasarkan selisih gol.

Karena itu, tambahan tiga poin akan sangat berarti untuk memperbaiki posisi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.

Eldor Shomurodov diperkirakan kembali menjadi pemain penting di lini depan.