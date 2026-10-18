Prediksi Skor Istanbul Basaksehir vs Gaziantep: Tim Tamu Siap Beri Kejutan

Ilustrasi Istanbul Basaksehir akan menjamu Gaziantep di liga turki. (OZAN KOSE/AFP)
JawaPos.com - Istanbul Basaksehir akan menjamu Gaziantep pada lanjutan Turkish Super Lig, Senin (19/10).
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Fatih Terim ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah melewati sejumlah hasil kurang memuaskan.
Basaksehir memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir masih belum konsisten.
Sementara itu, Gaziantep datang dengan misi bangkit setelah menelan kekalahan telak pada pertandingan sebelumnya.
Tim asuhan Nuri Sahin tersebut baru bermain imbang tanpa gol melawan Konyaspor.
Basaksehir saat ini mengoleksi delapan poin dan menempati peringkat ke-11 klasemen sementara. Mereka berada tepat di atas Gaziantep berdasarkan selisih gol.
Karena itu, tambahan tiga poin akan sangat berarti untuk memperbaiki posisi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.
Eldor Shomurodov diperkirakan kembali menjadi pemain penting di lini depan.
Penyerang tersebut sudah mencetak enam gol dan menjadi salah satu andalan Basaksehir dalam membangun serangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022