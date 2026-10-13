Prediksi Skor Galatasaray vs Barcelona: Blaugrana Tak Tersentuh! RAMS Park Jadi Lumbung Gol

Barcelona memburu kemenangan kesepuluh beruntun saat menghadapi Galatasaray pada matchday kedua Champions League 2026/2027 di RAMS Park, Istanbul. (Barcelona)
JawaPos.com — Prediksi skor Galatasaray vs Barcelona pada matchday kedua fase liga Champions League 2026/2027 mengarah pada kemenangan Blaugrana dengan skor 3-1 di RAMS Park, Istanbul, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Barcelona datang membawa sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi, sedangkan Galatasaray berusaha bangkit setelah dipermalukan Sporting CP dengan skor 1-3 pada pertandingan pembuka.
Pertandingan ini mempertemukan dua juara liga domestik dengan kondisi yang cukup berbeda menjelang duel penting di kompetisi Eropa.
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Barcelona tampil sempurna sejak awal musim, sementara Galatasaray masih mencari konsistensi meskipun memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.
Skuad asuhan Hansi Flick bahkan baru saja mencatatkan pencapaian istimewa setelah mengalahkan Getafe 3-0 pada pertandingan terakhir La Liga.
Kemenangan tersebut memperpanjang catatan sempurna Barcelona menjadi sembilan pertandingan, sesuatu yang terakhir kali mereka lakukan pada musim 1935/1936.
Sebaliknya, Galatasaray harus memperbaiki organisasi pertahanan apabila tidak ingin menjadi korban berikutnya dari ketajaman lini serang Barcelona.
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Apalagi, tim asal Catalan tersebut sudah mencetak lima gol ketika menghancurkan Feyenoord pada pertandingan pertama Champions League musim ini.
Galatasaray mengandalkan atmosfer RAMS Park untuk menghentikan laju sempurna Barcelona dalam pertandingan kedua fase liga Champions League.
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