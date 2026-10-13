Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.12 WIB

Prediksi Skor Galatasaray vs Barcelona: Blaugrana Tak Tersentuh! RAMS Park Jadi Lumbung Gol

Barcelona memburu kemenangan kesepuluh beruntun saat menghadapi Galatasaray pada matchday kedua Champions League 2026/2027 di RAMS Park, Istanbul. (Barcelona) - Image

Barcelona memburu kemenangan kesepuluh beruntun saat menghadapi Galatasaray pada matchday kedua Champions League 2026/2027 di RAMS Park, Istanbul. (Barcelona)

JawaPos.com — Prediksi skor Galatasaray vs Barcelona pada matchday kedua fase liga Champions League 2026/2027 mengarah pada kemenangan Blaugrana dengan skor 3-1 di RAMS Park, Istanbul, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Barcelona datang membawa sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi, sedangkan Galatasaray berusaha bangkit setelah dipermalukan Sporting CP dengan skor 1-3 pada pertandingan pembuka.

Pertandingan ini mempertemukan dua juara liga domestik dengan kondisi yang cukup berbeda menjelang duel penting di kompetisi Eropa.

Barcelona tampil sempurna sejak awal musim, sementara Galatasaray masih mencari konsistensi meskipun memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Skuad asuhan Hansi Flick bahkan baru saja mencatatkan pencapaian istimewa setelah mengalahkan Getafe 3-0 pada pertandingan terakhir La Liga.

Kemenangan tersebut memperpanjang catatan sempurna Barcelona menjadi sembilan pertandingan, sesuatu yang terakhir kali mereka lakukan pada musim 1935/1936.

Sebaliknya, Galatasaray harus memperbaiki organisasi pertahanan apabila tidak ingin menjadi korban berikutnya dari ketajaman lini serang Barcelona.

Apalagi, tim asal Catalan tersebut sudah mencetak lima gol ketika menghancurkan Feyenoord pada pertandingan pertama Champions League musim ini.

Galatasaray Punya Modal Kandang, tetapi Pertahanan Masih Mengkhawatirkan

Galatasaray mengandalkan atmosfer RAMS Park untuk menghentikan laju sempurna Barcelona dalam pertandingan kedua fase liga Champions League.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hansi Flick Tak Pusing Jika Barcelona Cuma Menang Tipis atas Galatasaray - Image
Sepak Bola Dunia

Hansi Flick Tak Pusing Jika Barcelona Cuma Menang Tipis atas Galatasaray

Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.39 WIB

Mohamed Salah Hattrick, Trabzonspor Hancurkan Galatasaray 4-0 - Image
Sepak Bola Dunia

Mohamed Salah Hattrick, Trabzonspor Hancurkan Galatasaray 4-0

Minggu, 20 September 2026 | 19.09 WIB

Prediksi Skor Sporting CP vs Galatasaray: Osimhen Absen, Tuan Rumah Diuntungkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sporting CP vs Galatasaray: Osimhen Absen, Tuan Rumah Diuntungkan

Kamis, 10 September 2026 | 04.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore