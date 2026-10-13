Prediksi Galatasaray vs Barcelona di Liga Champions: Blaugrana Dibayangi Rekor Kandang Tuan Rumah

Barcelona akan bertandang ke markas Galatasaray pada laga Liga Champions. (Barcelona)
JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi ujian dari Galatasaray pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027.
Pertandingan ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim datang dengan modal berbeda setelah menjalani pertandingan pembuka kompetisi Eropa musim ini.
Barcelona berada dalam posisi lebih meyakinkan setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord.
Hasil tersebut menunjukkan ketajaman lini serang Blaugrana yang berpotensi kembali menjadi ancaman bagi lawannya.
Sebaliknya, Galatasaray harus segera bangkit setelah menelan kekalahan 1-3 dari Sporting CP pada laga pertama.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi klub asal Turki tersebut untuk memperbaiki posisi sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar Eropa.
Galatasaray mempunyai rekor kandang yang cukup kuat di kompetisi Eropa dan bisa memberikan tekanan sejak menit awal, dengan dukungan suporter menjadi faktor penting.
Atmosfer stadion yang dikenal meriah dapat membantu Galatasaray tampil lebih percaya diri ketika menghadapi Barcelona.
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Jawa Pos
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