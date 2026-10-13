Prediksi Galatasaray vs Barcelona di Liga Champions: Blaugrana Dibayangi Rekor Kandang Tuan Rumah

JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi ujian dari Galatasaray pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda setelah menjalani pertandingan pembuka kompetisi Eropa musim ini.

Barcelona berada dalam posisi lebih meyakinkan setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord.

Hasil tersebut menunjukkan ketajaman lini serang Blaugrana yang berpotensi kembali menjadi ancaman bagi lawannya.

Sebaliknya, Galatasaray harus segera bangkit setelah menelan kekalahan 1-3 dari Sporting CP pada laga pertama.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi klub asal Turki tersebut untuk memperbaiki posisi sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar Eropa.

Galatasaray mempunyai rekor kandang yang cukup kuat di kompetisi Eropa dan bisa memberikan tekanan sejak menit awal, dengan dukungan suporter menjadi faktor penting.