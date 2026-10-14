Fermin Lopez Puji Lamine Yamal, Barcelona Hajar Galatasaray 4-1

Barcelona bangkit dan menang 4-1 atas Galatasaray pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027. Fermin Lopez memuji Lamine Yamal yang menyumbang dua assist dalam pertandingan tersebut. (Dok. FCB)
JawaPos.com – Fermin Lopez memuji Lamine Yamal setelah Barcelona mengalahkan Galatasaray dengan skor 4-1 pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Rams Park, Istanbul, Rabu (14/10) dini hari WIB.
Barcelona sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol Aleksey Batrakov pada menit ke-28. Namun, tim asuhan Hansi Flick mampu bangkit dan membalikkan keadaan melalui gol Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi.
Fermin menilai Barcelona mampu merespons situasi dengan baik meski sempat dikejutkan gol tuan rumah. Menurut dia, timnya sudah menguasai permainan sebelum kebobolan.
"Gol itu membuat segalanya sedikit aneh bagi kami, karena kami telah mendominasi. Tetapi kami tahu bagaimana bereaksi dan bangkit kembali," kata Fermin kepada Movistar, dikutip dari laman resmi UEFA.
Kemenangan atas Galatasaray menjadi modal penting bagi Barcelona untuk melanjutkan persaingan di Liga Champions. Fermin berharap timnya bisa mempertahankan performa positif sepanjang musim.
"Kami berada di level yang sangat tinggi. Kami harus terus maju; musim ini masih sangat panjang. Kami tidak boleh lengah," ujar Fermin.
Fermin Lopez Puji Lamine Yamal
Fermin juga memberikan pujian khusus kepada Lamine Yamal. Penyerang muda Barcelona tersebut menyumbang dua assist, masing-masing untuk gol Fermin pada menit ke-50 dan Anthony Gordon pada menit ke-53.
Fermin mengatakan dirinya sudah memahami cara memanfaatkan pergerakan Yamal ketika rekannya itu menguasai bola. Keduanya juga memiliki hubungan yang baik di luar lapangan.
"Dia adalah teman dan rekan satu tim yang hebat. Saat dia menguasai bola, saya selalu mencari kesempatan untuk berlari. Dia yang terbaik di dunia. Kami akrab di luar lapangan, dan itu terlihat juga di lapangan," tutur Fermin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022