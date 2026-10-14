Fermin Lopez Puji Lamine Yamal, Barcelona Hajar Galatasaray 4-1

JawaPos.com – Fermin Lopez memuji Lamine Yamal setelah Barcelona mengalahkan Galatasaray dengan skor 4-1 pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Rams Park, Istanbul, Rabu (14/10) dini hari WIB.

Barcelona sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol Aleksey Batrakov pada menit ke-28. Namun, tim asuhan Hansi Flick mampu bangkit dan membalikkan keadaan melalui gol Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi.

Fermin menilai Barcelona mampu merespons situasi dengan baik meski sempat dikejutkan gol tuan rumah. Menurut dia, timnya sudah menguasai permainan sebelum kebobolan.

"Gol itu membuat segalanya sedikit aneh bagi kami, karena kami telah mendominasi. Tetapi kami tahu bagaimana bereaksi dan bangkit kembali," kata Fermin kepada Movistar, dikutip dari laman resmi UEFA.

Kemenangan atas Galatasaray menjadi modal penting bagi Barcelona untuk melanjutkan persaingan di Liga Champions. Fermin berharap timnya bisa mempertahankan performa positif sepanjang musim.

"Kami berada di level yang sangat tinggi. Kami harus terus maju; musim ini masih sangat panjang. Kami tidak boleh lengah," ujar Fermin.

Fermin Lopez Puji Lamine Yamal

Fermin juga memberikan pujian khusus kepada Lamine Yamal. Penyerang muda Barcelona tersebut menyumbang dua assist, masing-masing untuk gol Fermin pada menit ke-50 dan Anthony Gordon pada menit ke-53.

Fermin mengatakan dirinya sudah memahami cara memanfaatkan pergerakan Yamal ketika rekannya itu menguasai bola. Keduanya juga memiliki hubungan yang baik di luar lapangan.