Arsenal Tumbangkan Lille, Jurrien Timber Cerita Momen saat Cetak Gol

Jurrien Timber saat cetak gol untuk Arsenal kalahkan Lille. (Dok. Jurrien Timber)
JawaPos.com - Jurrien Timber menceritakan momen saat dia mencetak gol dalam kemenangan Arsenal melawan Lille di pertandingan kedua Liga Champions.
Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Rabu (14/10).
Pada menit ke-64, Jurrien Timber mencetak gol pembuka untuk Arsenal.
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Saat proses gol terjadi, dia mendengar teriakan Noni Madueke untuk menendang bola dan akhirnya mencetak gol.
"Saya memiliki beberapa momen di babak pertama, tetapi di babak kedua, saya memiliki banyak momen ketika saya bebas di antara lini pertahanan," terang Jurrien Timber.
"Noni (Madueke) melihat saya dan sentuhan pertama saya bagus, yang merupakan setengah dari pekerjaan. Noni berteriak tembak, tembak, tembak, jadi saya harus menembak," ungkap dia.
"Saya mencoba sedikit melambungkan bola dan masuk dengan baik," kata Jurrien Timber kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (14/10).
Saat mencetak gol, bek 25 tahun tersebut mengaku tidak memikirkan banyak hal.
Ketika momen itu datang, Timber hanya ingin menendang karena Arsenal membutuhkan gol.
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