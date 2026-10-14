Arsenal Cetak Tiga Gol dalam Tujuh Menit untuk Raih Kemenangan Kedua di Liga Champions

Arsenal menang 3-0 atas Lille di Liga Champions 2026/2027. (@arsenal/Instagram).
JawaPos.com - Arsenal menunjukkan mentalitas kuat saat meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Lille dalam lanjutan Liga Champions di Stadion Emirates. Setelah kesulitan membongkar pertahanan lawan selama satu jam pertandingan, The Gunners akhirnya mencetak tiga gol hanya dalam rentang tujuh menit pada babak kedua.
Melansir TSN, Jurriën Timber membuka keunggulan tuan rumah tak lama setelah menit ke-60. Eberechi Eze kemudian menggandakan skor tiga menit berselang, sebelum Bukayo Saka memastikan kemenangan Arsenal melalui gol pada menit ke-71.
Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta meraih kemenangan kedua dari dua pertandingan di Liga Champions. Arsenal juga mencatatkan kemenangan kesembilan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi musim ini.
Lebih dari sekadar tambahan tiga poin, kemenangan tersebut memperpanjang catatan impresif Arsenal di fase liga Liga Champions. Mereka kini telah memenangkan 14 pertandingan berturut-turut pada fase tersebut, sekaligus menjaga ambisi untuk melangkah lebih jauh setelah perjalanan musim lalu.
Arsenal juga melanjutkan tren positif dengan mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan tanpa kebobolan.
Arsenal Kesulitan Menembus Pertahanan Lille
Meski akhirnya menang dengan skor meyakinkan, perjalanan Arsenal menuju tiga poin tidak berlangsung mudah. Sepanjang satu jam pertama, Lille mampu membuat tuan rumah frustrasi dan menjaga pertandingan tetap terbuka.
Arsenal sempat mendapatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol. Bruno Guimarães hampir membuka keunggulan setelah membangun serangan apik bersama Noni Madueke dan Timber pada pertengahan babak pertama. Namun, penyelesaian akhirnya belum menemui sasaran.
Mikel Merino juga memperoleh kesempatan melalui sundulan setelah menerima umpan silang Timber. Sayangnya, bola mengarah langsung ke penjaga gawang Lille, Berke Özer.
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