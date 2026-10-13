Arsenal vs Lille, Verdonk Berpeluang Jadi Pemain Indonesia Pertama di UCL

Calvin Verdonk saat bermain untuk Lille. (Dok. Calvin Verdonk)
JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions (UEFA Champions League/UCL), saat timnya Lille melawan Arsenal pada dini hari WIB.
Laga pekan kedua Liga Champions musim ini itu dimainkan di Stadion Emirates pada Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB atau Selasa (13/10) malam waktu setempat.
Calvin Verdonk ikut rombongan Lille dalam laga melawan finalis Liga Champions musim lalu tersebut.
Baca Juga:Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Leoes Berpeluang Curi Kemenangan Tandang
Bersama dia, ada juga pesaingnya sebagai bek kiri, yaitu Romain Perraud, yang pada laga terakhir sempat mengalami cedera.
Selain menjadi sejarah untuk sepak bola Indonesia, penampilan di Liga Champions nanti malam juga menjadi pencapaian tersendiri bagi Verdonk.
Sebab, dia sebelumnya belum pernah bermain di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa ini.
Nama Verdonk masuk dalam daftar susunan pemain Lille ketika kalah 2-3 dari Real Betis pada laga pekan pertama Liga Champions.
Sayangnya, pada laga itu, Verdonk hanya menghangatkan bangku cadangan.
Adapun, penggawa tim Garuda lainnya, Emil Audero sebelumnya telah merasakan atmosfer bermain di Liga Champions, tepatnya saat membela Inter Milan melawan Benfica pada November 2023.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022