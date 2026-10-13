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Antara
Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.11 WIB

Arsenal vs Lille, Verdonk Berpeluang Jadi Pemain Indonesia Pertama di UCL

Calvin Verdonk saat bermain untuk Lille. (Dok. Calvin Verdonk) - Image

Calvin Verdonk saat bermain untuk Lille. (Dok. Calvin Verdonk)

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions (UEFA Champions League/UCL), saat timnya Lille melawan Arsenal pada dini hari WIB.

Laga pekan kedua Liga Champions musim ini itu dimainkan di Stadion Emirates pada Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB atau Selasa (13/10) malam waktu setempat.

Calvin Verdonk ikut rombongan Lille dalam laga melawan finalis Liga Champions musim lalu tersebut.

Bersama dia, ada juga pesaingnya sebagai bek kiri, yaitu Romain Perraud, yang pada laga terakhir sempat mengalami cedera.

Selain menjadi sejarah untuk sepak bola Indonesia, penampilan di Liga Champions nanti malam juga menjadi pencapaian tersendiri bagi Verdonk.

Sebab, dia sebelumnya belum pernah bermain di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa ini.

Nama Verdonk masuk dalam daftar susunan pemain Lille ketika kalah 2-3 dari Real Betis pada laga pekan pertama Liga Champions.

Sayangnya, pada laga itu, Verdonk hanya menghangatkan bangku cadangan.

Adapun, penggawa tim Garuda lainnya, Emil Audero sebelumnya telah merasakan atmosfer bermain di Liga Champions, tepatnya saat membela Inter Milan melawan Benfica pada November 2023.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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