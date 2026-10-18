Phil Foden Akhiri Puasa Gol, Manchester City Tekuk Ipswich Town 3-2

Phil Foden kembali mencetak gol saat Manchester City mengalahkan Ipswich Town 3-2 di Etihad Stadium pada pekan ketujuh Liga Inggris.. (@PhilFoden/X)
JawaPos.com - Phil Foden akhirnya mencetak gol lagi saat Manchester City menang lawan Ipswich Town di Liga Inggris pekan ketujuh. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Etihad Stadium, Sabtu (17/10/2026).
Gol yang dinantikan Phil Foden datang pada menit ke-19. Bagi pemain 26 tahun tersebut, itu merupakan gol pertamanya setelah laga melawan Crystal Palace pada Desember 2025.
Tentu, gol tersebut sangat dinantikannya karena bakal berdampak pada kepercayaan dirinya.
Phil Foden juga ingin terus membantu Manchester City dengan performa apiknya.
"Aku sudah lama membutuhkan gol itu! Ini pasti akan berdampak positif pada kepercayaan diri saya sekarang. Fokus utama saya hanyalah membantu tim sebaik mungkin, dan mencoba melakukan pekerjaan saya," kata Phil Foden yang dikutip laman resmi Manchester City, Minggu (18/10/2026).
Menghadapi Ipswich Town, Foden menganggap pertandingan tersebut sulit.
Itulah mengapa Man City sangat fokus dalam menghadapi pertandingan dan meraih kemenangan.
"Hari ini yang terpenting adalah menyelesaikan tugas, tidak peduli bagaimana caranya, ini jelas merupakan pertandingan yang sulit. Yang terpenting adalah mendapatkan tiga poin," jelas pemain timnas Inggris tersebut.
“Kami berusaha untuk tetap fokus pada gaya permainan kami, menjalani pertandingan demi pertandingan. Kami masih 100 persen fokus untuk memenangkan pertandingan, dan saya pikir memang harus begitu. Fokus utama kami adalah melakukan pekerjaan kami, dan hanya itu yang bisa kami lakukan," pungkas Phil Foden.
Enzo Maresca memainkan Foden sebagai gelandang serang.
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