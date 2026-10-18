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Rizka Perdana Putra
Senin, 19 Oktober 2026 | 00.35 WIB

Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Lazio: Menakar Ide Ringhio Starr, Gattuso Hadapi Ujian Berat

Gennaro Gattuso menghadapi ujian berat bersama Lazio saat menjamu Juventus. Duel ini menjadi kesempatan membuktikan kualitasnya di Serie A. (@official_sslazio/Instagram) - Image

Gennaro Gattuso menghadapi ujian berat bersama Lazio saat menjamu Juventus. Duel ini menjadi kesempatan membuktikan kualitasnya di Serie A. (@official_sslazio/Instagram)

JawaPos.com  – Gennaro Gattuso menuai sensasi dalam enam giornata awal Serie A musim ini. Bersama SS Lazio, Gattuso belum terkalahkan. Ide segar Gattuso itu yang akan diuji Juventus asuhan Luciano Spalletti di Allianz Stadium, Turin, dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 01.45 WIB).

Ringhio Starr, julukan Gattuso, hanya sekali gagal menang saat ditahan seri mantan klubnya AC Milan dalam grande partita di kandang sendiri, Stadio Olimpico, Roma, 12 September lalu. Laga dini hari nanti akan jadi grande partita pertama Lazio era Gattuso di kandang lawan.

"Melawan Juventus adalah ujian terbesar bagi Gattuso di awal musim," ungkap mantan attaccante Lazio Bruno Giordano kepada Radiosei. Terlebih, Lazio sedang menempel ketat Inter Milan di puncak klasemen sementara Serie A.

"Prinsip permainan Gattuso adalah untuk terus maju, memiliki mentalitas yang kemudian menghadirkan beberapa detail dan variasi selama pertandingan," sambung Giordano.

Faktanya, di antara empat besar klasemen Serie A saat ini, Lazio paling minim golnya.

Hanya sebelas gol dari enam laga. Gawang Lazio hanya bobol tujuh kali. Efektivitas permainan Mattia Zaccagni dkk itulah yang pada laga nanti diwaspadai Juve.

"Setelah kemenangan di Eropa, kami bisa kembali ke Serie A dengan penuh energi," koar attaccante Juve Randal Kolo-Muani, kepada Sky Italia.

Love-Hate Story ala Frattesi-Spalletti

Gelandang Lazio Davide Frattesi memiliki relasi yang unik. Dua sosok ini pernah saling bekerja sama di timnas Italia. Frattesi menilai, dia dan Spalletti memiliki relasi love-hate. Spalletti kerap meneriaknya di lapangan. Spalletti juga sering mengkritiknya.

Tetapi, didikan Spalletti itu yang membuat Frattesi berkembang. Musim ini, Frattesi jadi pencetak gol terbanyak Lazio di seluruh ajang. Pemain pinjaman Inter Milan tersebut menciptakan tiga gol untuk klub berjuluk Il Biancoceleste itu.

Di sisi lain, rumor disharmonisasi antara Spalletti dengan salah seorang pemainnya, Francesco Conceicao, merebak setelah insiden di laga kontra Celta Vigo (16/10). Chico, sapaan akrab Conceicao, ketika itu memukul kursi bench saat tidak terima diganti.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Radiosei, Sky Italia
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