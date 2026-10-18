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Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 01.07 WIB

Prediksi Skor Fiorentina vs Como: Nico Paz Cs Berpeluang Bawa Pulang Tiga Poin

Fiorentina bakal menghadapi Como di Liga Italia. (Istimewa) - Image

Fiorentina bakal menghadapi Como di Liga Italia. (Istimewa)

JawaPos.com - Fiorentina akan menjamu Como pada pekan ketujuh Liga Italia 2026/2027 di Stadion Artemio Franchi, Florence, Minggu (18/10) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di klasemen, sekaligus ujian bagi Como yang berusaha menjaga konsistensi permainan.

Kedua tim datang dengan bekal yang berbeda.

Fiorentina masih kesulitan mendapatkan hasil positif di kompetisi domestik, sedangkan Como memiliki potensi serangan yang bisa merepotkan pertahanan lawan.

Situasi tersebut membuat tim tamu diperkirakan memiliki peluang untuk membawa pulang tiga poin.

Fiorentina menjalani awal musim yang belum sesuai harapan. 

Fiorentina perlu memperbaiki koordinasi lini belakang sekaligus meningkatkan efektivitas serangan jika ingin mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Bermain di Stadion Artemio Franchi seharusnya menjadi keuntungan bagi Fiorentina.

Fiorentina kemungkinan tampil dengan formasi 4-3-3. David de Gea diprediksi mengawal gawang, dengan Alex Jimenez, Radu Dragușin, Luca Ranieri, dan Valdepenas mengisi barisan pertahanan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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