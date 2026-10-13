Prediksi Skor Feyenoord vs Como: I Lariani Siap Bikin Kejutan di De Kuip, Berpotensi Hujan Gol!

Feyenoord menjamu Como pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Stadion De Kuip, Rotterdam, dengan kedua tim berpeluang menyajikan pertandingan sengit dan penuh gol. (Como)
JawaPos.com — Prediksi skor Feyenoord vs Como pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim bertemu di Stadion De Kuip, Rotterdam, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Feyenoord berusaha bangkit setelah dihajar Barcelona 1-5, sedangkan Como datang membawa kepercayaan diri tinggi seusai menghancurkan RB Leipzig 4-1 pada pertandingan pembuka.
Pertemuan ini menjadi ujian penting bagi Feyenoord yang sedang menikmati kebangkitan di kompetisi domestik.
Namun, Como asuhan Cesc Fabregas berpotensi menghadirkan kejutan berkat permainan menyerang dan kemampuan menguasai bola yang menjadi kekuatan utama mereka.
Feyenoord memasuki pertandingan Liga Champions dengan modal tiga kemenangan beruntun di Eredivisie setelah mengalami kekalahan menyakitkan dari Barcelona.
Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam efektivitas penyelesaian akhir dan organisasi pertahanan.
Kebangkitan tersebut dimulai ketika Feyenoord mencetak tujuh gol menghadapi PEC Zwolle sebelum melanjutkan pesta lima gol melawan FC Utrecht.
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Mereka kemudian menundukkan AZ Alkmaar dengan dua gol tanpa balas sekaligus menghentikan rekor tujuh bulan tanpa kekalahan lawannya di kompetisi liga.
Rentetan hasil positif tersebut mengantarkan Feyenoord ke puncak klasemen sementara Eredivisie.
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