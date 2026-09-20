Prediksi Skor Frosinone vs Como di Liga Italia: Lariani Siap Pesta Gol di Stadio Stirpe

Como diprediksi mampu mengalahkan Frosinone dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Stirpe. (Como)
JawaPos.com - Como diprediksi mampu mengalahkan Frosinone dengan skor 3-1 pada lanjutan Liga Italia di Stadio Stirpe, Minggu (20/9) pukul 20.00 WIB.
Lariani datang dengan catatan belum terkalahkan dalam 10 laga liga dan mencatat rata-rata dua gol per pertandingan tandang sepanjang 2026.
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Como sedang berada dalam momentum positif setelah meraih kemenangan bersejarah atas RB Leipzig pada laga Eropa pertama mereka, kemudian kembali menang 2-1 atas Parma dalam lanjutan Liga Italia.
Hasil tersebut membuat tim asuhan Cesc Fabregas mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan dan hanya terpaut dua angka dari Roma serta Inter Milan.
Kemenangan atas Parma juga memperpanjang rentetan positif Como menjadi 10 pertandingan liga tanpa kekalahan sejak akhir musim lalu, sekaligus memperlihatkan konsistensi Lariani di awal kompetisi.
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Kaiki menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah mencetak gol pertamanya untuk klub, sementara lini depan Como memiliki beberapa pemain dengan kontribusi gol yang cukup merata.
Performa tandang menjadi alasan lain Como layak diunggulkan dalam pertandingan ini karena mereka menjadi tim dengan perolehan poin tandang terbanyak sepanjang 2026.
Lariani juga rata-rata mencetak dua gol setiap pertandingan tandang pada periode tersebut, termasuk kemenangan telak 4-1 atas Genoa dalam laga tandang terakhir mereka.
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