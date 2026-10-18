Lautaro Martinez Terancam Absen dalam Sejumlah Laga Penting Inter Milan Karena Cedera

Lautaro Martinez (Flashscore)
JawaPos.com – Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, diperkirakan harus absen selama satu bulan setelah mengalami cedera otot hamstring pada paha kirinya.
Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (18/10), Klub berjuluk Nerazzurri tersebut mengonfirmasi pada Kamis bahwa hasil pemeriksaan klinis dan diagnostik menunjukkan adanya cedera pada otot hamstring kiri penyerang asal Argentina itu.
Meskipun Inter belum memastikan durasi pemulihannya, sejumlah media Italia melaporkan bahwa Martinez kemungkinan baru dapat kembali bermain setelah jeda internasional berikutnya.
Cedera tersebut membuat Martinez berpotensi melewatkan sejumlah pertandingan penting, termasuk derbi Milan yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober.
Sebelumnya, pemain berusia 29 tahun itu mencetak dua gol dalam kekalahan dramatis Inter dengan skor 4-3 dari Club Brugge pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions.
Kehilangan sang kapten menjadi perhatian bagi Inter karena kontribusinya sangat penting dalam lini serang tim sepanjang musim ini.
Martinez telah mencetak empat gol di kompetisi Serie A musim ini dan menjadi salah satu pemain penting dalam persaingan Inter di papan atas klasemen.
Inter saat ini menempati posisi teratas Serie A, unggul atas Lazio yang berada di peringkat kedua berdasarkan selisih gol.
Tim asuhan Inter kini perlu menyesuaikan strategi selama Martinez menjalani pemulihan, sembari menantikan kepastian mengenai waktu kembalinya sang kapten ke lapangan.
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Jawa Pos
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