Inter Milan Kalah Lagi di Liga Champions, Club Brugge Bikin Nerazzurri Merana

JawaPos.com – Inter Milan masih belum mampu memutus tren kalah di Liga Champions. Sejak dua kali ditaklukkan FK Bodo/Glimt di playoff fase knockout musim lalu, capaian negatif itu berlanjut dalam dua matchday awal fase league musim ini.

Setelah kalah 1-2 di kandang Real Madrid (9/9), Nerazzurri –julukan Inter– dipermalukan klub Belgia Club Brugge 3-4 di Stadio Giuseppe Meazza, Milan, kemarin (14/10). Selain Inter, klub Serie A lainnya, SSC Napoli, juga kalah terus dalam dua matchday awal.

Di era kepelatihan Cristian Chivu sejak musim lalu, hanya Club Brugge dan Juventus yang pernah membobol gawang Inter sampai empat kali. Juve melakukannya dalam giornata ketiga Serie A musim lalu. Artinya, saat itu masih masa adaptasi Chivu. Bagaimana dengan kemarin?

”Jika Anda bermain lambat, maka Anda akan dihukum (baca: kalah), terlebih di ajang Eropa,” kata Chivu seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport.

Pembuktian Tresoldi

Dari empat gol yang dicetak Club Brugge, striker Nicolo Tresoldi memborong tiga gol di antaranya alias hat-trick (penalti menit ke-30, 63’, 74’). Penyerang Italia-Jerman berusia 22 tahun itu seperti ingin membuktikan bahwa keinginan FIGC (PSSI-nya) Italia merekrutnya sebagai pemain timnas Italia tidak salah.

Masalahnya, der trainer Jerman Jurgen Klopp juga menginginkan karena pengalaman bermain di Jerman U-19 dan U-21. ”Aku belum berbicara dengan Klopp. Aku juga akan meluangkan waktu untuk berbicara dengan (Roberto) Mancini (allenatore Italia, Red),” kata Tresoldi kepada Sky Sport Italia.

Suka dan Duka Sommer

Kemenangan Club Brugge tak bisa lepas dari sosok Yann Sommer di bawah mistar gawang klub berjuluk Blauw-Zwart tersebut. Sommer adalah nama familier bagi Inter. Kiper berusia 37 tahun asal Swiss itu memperkuat Nerazzurri selama tiga musim sebelum pergi akhir musim lalu.