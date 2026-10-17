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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.47 WIB

Prediksi Skor Bologna vs Inter Milan: La Beneamata Tak Ingin Malu di Stadio Dall'Ara

Inter Milan membidik kemenangan atas Bologna dalam lanjutan Serie A 2026/2027 di Stadio Renato Dall'Ara, Sabtu (17/10/2026), meski harus kehilangan Lautaro Martinez akibat cedera. (Instagram @lautaromartinez) - Image

Inter Milan membidik kemenangan atas Bologna dalam lanjutan Serie A 2026/2027 di Stadio Renato Dall'Ara, Sabtu (17/10/2026), meski harus kehilangan Lautaro Martinez akibat cedera. (Instagram @lautaromartinez)

JawaPos.com — Prediksi skor Bologna vs Inter Milan mengarah pada kemenangan tim tamu saat kedua kesebelasan bertemu dalam lanjutan Serie A 2026/2027 di Stadio Renato Dall'Ara, Sabtu (17/10/2026) pukul 23.00 WIB.

Inter Milan datang dengan ambisi bangkit setelah kekalahan menyakitkan di Liga Champions, sementara Bologna berusaha memanfaatkan momentum kebangkitan bersama pelatih anyar Raffaele Palladino.

Inter Milan menghadapi pertandingan ini dengan kondisi mental yang sedang diuji setelah takluk 3-4 dari Club Brugge di San Siro, Selasa lalu.

Kekalahan tersebut semakin menyakitkan karena kapten Lautaro Martinez mengalami cedera dan diperkirakan harus menepi hingga jeda internasional berikutnya.

Meski performanya di kompetisi Eropa mengecewakan, pasukan Cristian Chivu justru memperlihatkan dominasi luar biasa di kompetisi domestik.

Nerazzurri masih memimpin klasemen Serie A dengan catatan belum terkalahkan dan hanya kehilangan dua poin dari enam pertandingan.

Sebaliknya, Bologna mulai menemukan harapan baru setelah pergantian pelatih menyusul rentetan hasil buruk pada awal musim.

Namun, catatan kandang yang mengkhawatirkan menjadi tantangan terbesar Rossoblu ketika harus menghadapi sang juara bertahan.

Mengapa Inter Milan Difavoritkan Menang atas Bologna?

Inter Milan memiliki modal kuat untuk mengalahkan Bologna karena konsistensi mereka di Serie A jauh lebih meyakinkan dibandingkan performa di Liga Champions.

Dalam enam pertandingan liga, La Beneamata mengoleksi lima kemenangan dan satu hasil imbang untuk mempertahankan posisi teratas klasemen.

Editor: Banu Adikara
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