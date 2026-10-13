Hansi Flick Tak Pusing Jika Barcelona Cuma Menang Tipis atas Galatasaray

JawaPos.com - Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray pada laga Liga Champions, Rabu (13/10).

Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis dengan selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.

“Saya akan senang bila kami hanya menang 1-0. Galatasaray merupakan tim yang bermain dengan sangat baik dan senang memainkan sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain hebat di lini serang, sehingga tidak mudah menghadapi Galatasaray, terutama saat bermain di kandang mereka,” kata Flick yang dikutip dari laman resmi klub pada Selasa.

Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih sembilan pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol, atau rata-rata lebih dari empat gol per pertandingan.

Pada laga pembuka fase liga Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan dengan mengalahkan Feyenoord 5-1.

Namun, lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

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Barcelona juga dipastikan tidak diperkuat Raphinha dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut. Absennya pemain asal Brasil itu menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan.

Selain kualitas permainan lawan, Flick secara khusus menyoroti atmosfer di Rams Park, markas Galatasaray yang kerap dijuluki Neraka karena tekanan besar dari para pendukung tuan rumah.