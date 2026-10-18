LaLiga Laporkan Penghinaan Terhadap Vinicius dan Tim Nasional Spanyol kepada RFEF

JawaPos.com – LaLiga melaporkan sejumlah nyanyian bernada penghinaan yang terjadi pada pertandingan pekan kedelapan kompetisi kepada Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) dan Komisi Anti-Kekerasan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (18/10), Laporan tersebut mencakup penghinaan yang ditujukan kepada Vinicius Junior, penyerang asal Brasil yang memperkuat Real Madrid, saat pertandingan berlangsung di stadion Real Sociedad di San Sebastián.

LaLiga memasukkan insiden-insiden tersebut dalam laporan rutinnya sebagai bagian dari upaya menindak nyanyian yang mengandung penghinaan atau berpotensi memicu kekerasan di stadion.

Selain kasus Vinicius, LaLiga melaporkan nyanyian pendukung Alavés yang menghina Spanyol, tim nasional, dan warga negara Spanyol dalam pertandingan melawan Atlético de Madrid.

Penghinaan tersebut dilaporkan terjadi sebanyak tiga kali selama pertandingan berlangsung, sehingga menjadi salah satu perhatian dalam pemantauan perilaku suporter.

LaLiga juga mencatat insiden pada laga Málaga melawan Espanyol, ketika pendukung tim tuan rumah dua kali menyanyikan hinaan yang ditujukan kepada Bryan Zaragoza, pemain Espanyol yang mencetak gol pembuka dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

LaLiga selama bertahun-tahun telah mendorong pemberian kewenangan lebih besar untuk menangani kekerasan dan perilaku diskriminatif di stadion sepak bola.

Untuk mendukung upaya tersebut, organisasi penyelenggara liga Spanyol itu mengumpulkan laporan, saran, dan pengaduan dari penonton melalui platform LALIGAVS.