Terungkap, Ini Kata-Kata Vinicius usai Diganti saat Real Madrid Comeback Lawan AS Roma

JawaPos.com - Vinicius terlihat kecewa ketika harus meninggalkan lapangan lebih awal saat Real Madrid menang dramatis 4-3 atas AS Roma di Stadio Olimpico.

Setelah ditarik keluar oleh Jose Mourinho Vini melambaikan tangan dengan kesal dan melemparkan ikat kepala ke tanah sebelum ditenangkan anggota staf kepelatihan.

Melansir Give Me Sport, menurut laporan seorang jurnalis Spanyol yang menyaksikan kejadian tersebut, Vinicius melontarkan empat kata kepada Mourinho sebagai bentuk protes atas keputusan sang pelatih.

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"Kenapa dia memintaku pergi!?" ucap Vinicius.

Reaksi tersebut muncul setelah Vinicius menjalani penampilan yang jauh dari harapan.

Meski demikian, Mourinho tidak mempermasalahkan insiden itu secara berlebihan.

Pelatih berjuluk The Special One tersebut mengaku memahami rasa frustrasi pemainnya, meskipun dia tidak menyukai cara Vinicius menunjukkan kekecewaan.

Statistik Vinicius menunjukkan kontribusi yang terbatas.