Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 11 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Jose Mourinho Tolak Bicara kepada Pers usai Vinicius Kartu Merah

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho. (ig @realmadrid)&nbsp; - Image

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho. (ig @realmadrid)&nbsp;

JawaPos.com - Jose Mourinho memilih tidak berbicara kepada media setelah Real Madrid mengalahkan Villarreal dengan skor 1-0 dalam lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu, Sabtu (10/10).

Keputusan tersebut diambil setelah Vinicius Junior mendapat kartu merah langsung akibat menarik rambut pemain lawan.

Insiden kontroversial itu terjadi pada babak kedua dan membuat kemenangan Madrid diwarnai drama.

Vinicius sempat mengira dirinya berhasil menggandakan keunggulan Los Blancos setelah bekerja sama dengan Jude Bellingham di sisi kiri pertahanan Villarreal.

Dia kemudian menuntaskan peluang dari jarak dekat dan merayakan gol tersebut bersama rekan-rekannya.

Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa pemain asal Brasil itu menarik rambut Nathan Saliba pada awal proses serangan.

Setelah meninjau tayangan melalui monitor di pinggir lapangan, wasit Isidro Diaz de Mera Escuderos membatalkan gol tersebut sekaligus mengacungkan kartu merah kepada Vinicius.

Keputusan itu memicu perhatian besar, terlebih karena Madrid harus kehilangan salah satu pemain andalannya menjelang rangkaian pertandingan penting.

Mourinho Hindari Konferensi Pers

Mourinho, yang sempat berlari untuk ikut merayakan gol Vinicius sebelum keputusan wasit diumumkan, tidak menghadiri konferensi pers setelah pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Atletico Sindir Real Madrid! Singgung Klaim Medis Cedera Federico Valverde - Image
Sepak Bola Dunia

Atletico Sindir Real Madrid! Singgung Klaim Medis Cedera Federico Valverde

Minggu, 11 Oktober 2026 | 19.52 WIB

Kylian Mbappé Tuai Sorotan Usai Diam-diam Pergi ke Paris Setelah Latihan dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Kylian Mbappé Tuai Sorotan Usai Diam-diam Pergi ke Paris Setelah Latihan dari Real Madrid

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.27 WIB

Empat Laga Tandang Berat Menanti Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Empat Laga Tandang Berat Menanti Real Madrid

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore