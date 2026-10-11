Jose Mourinho Tolak Bicara kepada Pers usai Vinicius Kartu Merah

JawaPos.com - Jose Mourinho memilih tidak berbicara kepada media setelah Real Madrid mengalahkan Villarreal dengan skor 1-0 dalam lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu, Sabtu (10/10).

Keputusan tersebut diambil setelah Vinicius Junior mendapat kartu merah langsung akibat menarik rambut pemain lawan.

Insiden kontroversial itu terjadi pada babak kedua dan membuat kemenangan Madrid diwarnai drama.

Vinicius sempat mengira dirinya berhasil menggandakan keunggulan Los Blancos setelah bekerja sama dengan Jude Bellingham di sisi kiri pertahanan Villarreal.

Dia kemudian menuntaskan peluang dari jarak dekat dan merayakan gol tersebut bersama rekan-rekannya.

Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa pemain asal Brasil itu menarik rambut Nathan Saliba pada awal proses serangan.

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Setelah meninjau tayangan melalui monitor di pinggir lapangan, wasit Isidro Diaz de Mera Escuderos membatalkan gol tersebut sekaligus mengacungkan kartu merah kepada Vinicius.

Keputusan itu memicu perhatian besar, terlebih karena Madrid harus kehilangan salah satu pemain andalannya menjelang rangkaian pertandingan penting.