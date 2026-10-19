Diterpa Isu Hengkang, Jose Mourinho Tegaskan Komitmen Vinicius untuk Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho menegaskan bahwa komitmen Vinícius Junior terhadap Real Madrid tidak perlu diragukan.

Menurut dia, pemain sayap asal Brasil itu telah menunjukkan kesetiaan kepada klub dengan menolak sejumlah tawaran dan memilih memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu.

Mourinho mengakui jika berada di posisi Vinicius pada musim panas lalu, mungkin akan memaksa sang pemain untuk meninggalkan Madrid.

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Masa depan Vinicius menjadi bahan perbincangan sepanjang musim panas.

Ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi sudah berlangsung selama beberapa tahun, sementara Arsenal juga dikabarkan ikut memantau situasinya setelah Piala Dunia.

Sejumlah laporan bahkan menyebut pihak Arsenal sempat benar-benar yakin bisa merekrut pemain Brasil tersebut.

Vinicius akhirnya menandatangani kontrak baru.

Namun, keputusan itu belum sepenuhnya meredam spekulasi mengenai masa depannya, terlebih setelah dia mengalami periode sulit di lapangan.