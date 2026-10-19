Diterpa Isu Hengkang, Jose Mourinho Tegaskan Komitmen Vinicius untuk Real Madrid

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho. (ig @realmadrid)
JawaPos.com - Jose Mourinho menegaskan bahwa komitmen Vinícius Junior terhadap Real Madrid tidak perlu diragukan.
Menurut dia, pemain sayap asal Brasil itu telah menunjukkan kesetiaan kepada klub dengan menolak sejumlah tawaran dan memilih memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu.
Mourinho mengakui jika berada di posisi Vinicius pada musim panas lalu, mungkin akan memaksa sang pemain untuk meninggalkan Madrid.
Baca Juga:Pengacara Sebut Manchester City Hampir Mustahil Menang Banding atas Kasus Pelanggaran Finansial
Masa depan Vinicius menjadi bahan perbincangan sepanjang musim panas.
Ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi sudah berlangsung selama beberapa tahun, sementara Arsenal juga dikabarkan ikut memantau situasinya setelah Piala Dunia.
Sejumlah laporan bahkan menyebut pihak Arsenal sempat benar-benar yakin bisa merekrut pemain Brasil tersebut.
Vinicius akhirnya menandatangani kontrak baru.
Namun, keputusan itu belum sepenuhnya meredam spekulasi mengenai masa depannya, terlebih setelah dia mengalami periode sulit di lapangan.
Di tengah situasi tersebut, Mourinho mengingatkan bahwa Vinicius telah menunjukkan kecintaan yang besar kepada klub dan kota Madrid.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022