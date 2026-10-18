Update Kondisi Kiper Chelsea Emiliano Martinez usai Jalani Operasi Rahang Akibat Benturan Keras

JawaPos.com — Kiper Chelsea, Emiliano Martinez, menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani operasi rahang akibat benturan kepala mengerikan saat menghadapi Everton pada pekan lanjutan Premier League 2026/2027.

Insiden di Hill Dickinson Stadium, Sabtu (17/10/2026) malam WIB, membuat pertandingan terhenti sekitar 10 menit sebelum Chelsea memastikan kemenangan 2-0 atas tuan rumah.

Penjaga gawang asal Argentina tersebut harus mendapatkan pertolongan medis intensif setelah kepalanya berbenturan dengan bek Everton, Jarrad Branthwaite.

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Martinez bahkan terpaksa meninggalkan lapangan menggunakan tandu sebelum dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kabar mengenai kondisi Martinez akhirnya muncul pada Minggu (18/10/2026), ketika sang pemain mengunggah foto dari rumah sakit melalui media sosial.

Mantan kiper Aston Villa itu memastikan operasi berjalan lancar sekaligus menyampaikan pesan optimistis mengenai proses pemulihannya.

Bagaimana Kronologi Benturan Horor Emiliano Martinez saat Chelsea Menghadapi Everton? Cedera Emiliano Martinez terjadi pada babak kedua pertandingan Everton melawan Chelsea setelah terjadi perebutan bola di area pertahanan The Blues.

Situasi bermula dari tendangan bebas Kiernan Dewsbury-Hall yang membuat Martinez dan Jarrad Branthwaite sama-sama berusaha menjangkau bola.