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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.53 WIB

Kiper Chelsea Emiliano Martinez Akan Jalani Operasi Rahang usai Cedera saat Hadapi Everton

Emiliano Martinez mengalami cedera rahang setelah benturan keras dalam kemenangan Chelsea atas Everton. Kiper Argentina itu dijadwalkan menjalani operasi dan diperkirakan absen beberapa pertandingan. (Instagram/@emi_martinez26) - Image

Emiliano Martinez mengalami cedera rahang setelah benturan keras dalam kemenangan Chelsea atas Everton. Kiper Argentina itu dijadwalkan menjalani operasi dan diperkirakan absen beberapa pertandingan. (Instagram/@emi_martinez26)

JawaPos.com - Kiper Chelsea, Emiliano Martinez, dijadwalkan menjalani operasi setelah mengalami cedera rahang dalam kemenangan 2-0 atas Everton di Liga Premier pada Sabtu.

Pemain berusia 33 tahun itu mengalami benturan keras pada babak kedua ketika bek Everton, Jarrad Branthwaite, berusaha menyambut umpan silang dan bertabrakan kepala dengan Martinez.

Rekan-rekan setim Martinez langsung memberi isyarat kepada tim medis untuk mendapatkan bantuan. Levi Colwill terlihat berdiri dengan wajah cemas sambil memegangi kepalanya, ketika kedua pemain mendapat perawatan di lapangan.

Pertandingan sempat terhenti selama lebih dari 10 menit. Setelah menjalani pemeriksaan awal, Martinez akhirnya dibawa keluar menggunakan tandu dan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Martinez Jalani Pemeriksaan Menyeluruh di Rumah Sakit

Melansir Sportsmole, menurut laporan jurnalis Argentina, Gaston Edul, Martinez menjalani pemeriksaan menyeluruh terhadap kepala, punggung, dan lehernya tanpa ditemukan komplikasi besar.

Meski demikian, dokter menemukan cedera serius pada tulang rahangnya. Kondisi tersebut membuat masa perawatannya di rumah sakit lebih lama dan membutuhkan prosedur pembedahan.

Pelatih kepala Chelsea, Xabi Alonso, sebelumnya mengonfirmasi bahwa Martinez dalam keadaan sadar ketika meninggalkan stadion. Ia juga menyebut sang kiper mengalami gegar otak.

Mike Penders kemudian masuk dari bangku cadangan untuk menggantikan Martinez dan membantu Chelsea mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Pedro Neto, yang mencetak dua gol penentu kemenangan, turut mendedikasikan penampilannya untuk rekan setimnya yang sedang menjalani perawatan.

Editor: Edi Yulianto
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