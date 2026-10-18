Emiliano Martinez Dilarikan ke Rumah Sakit, Chelsea Catatkan Clean Sheet Usai Kalahkan Everton 2-0

JawaPos.com - Kiper Chelsea Emiliano Martinez dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami cedera kepala dalam pertandingan Premier League melawan Everton di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu (17/10). Penjaga gawang asal Argentina itu mengalami gegar otak setelah bertabrakan dengan bek Everton, Jarrad Branthwaite.

Pelatih Chelsea Xabi Alonso mengonfirmasi bahwa Martinez berada dalam kondisi sadar saat meninggalkan stadion dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai langkah pencegahan. “Dia mengalami gegar otak, tetapi lebih dari itu saya belum mengetahui secara pasti. Saya baru melihat satu rekaman insiden itu, jadi kami harus menunggu,” ujar Alonso dikutip dari ESPN.

Alonso berharap cedera yang dialami kiper berusia 34 tahun itu tidak terlalu serius. Namun, Alonso menegaskan bahwa pihak klub masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi terkini sang pemain. “Kita perlu menunggu. Semoga saja tidak terlalu buruk, tetapi kita harus menunggu,” kata Alonso.

Pelatih Everton David Moyes juga menyampaikan harapannya agar Martinez tidak mengalami cedera yang lebih serius. Moyes mengaku belum melihat tayangan ulang insiden itu karena tidak dapat mengamati kejadian secara jelas dari area bangku cadangan.

“Saya berharap dia baik-baik saja. Saya benar-benar berharap demikian. Saya bahkan tidak bisa melihat kejadian itu dari bangku cadangan. Kelihatannya hanya perebutan bola di antara beberapa pemain, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya,” kata Moyes.

Insiden mengerikan itu terjadi pada menit ke-67 ketika Martinez berusaha menghalau tendangan bebas Everton yang dilepaskan Kiernan Dewsbury-Hall ke dalam kotak penalti. Saat bergerak keluar dari gawang untuk memukul bola, Martinez bertabrakan dengan Branthwaite.

Kedua pemain langsung mendapatkan perawatan di lapangan. Branthwaite dapat segera bangkit setelah menjalani pemeriksaan, sedangkan Martinez membutuhkan penanganan lebih lama dari tim medis Chelsea dan petugas paramedis.

Martinez lalu dievakuasi menggunakan tandu dengan bantuan oksigen sebelum dibawa ke rumah sakit. Penanganan itu menyebabkan pertandingan terhenti cukup lama sehingga wasit menambahkan 11 menit waktu tambahan pada akhir laga.