Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Minggu, 20 September 2026 | 18.12 WIB

Jordan Henderson Cekcok dengan Emiliano Martinez, Xabi Alonso Kecewa Chelsea Tampil Buruk

Jordan Henderson cekcok dengan Emiliano Martinez saat Chelsea kalah 0-3 dari Brentford. (Istimewa) - Image

Jordan Henderson cekcok dengan Emiliano Martinez saat Chelsea kalah 0-3 dari Brentford. (Istimewa)

JawaPos.com - Chelsea menelan kekalahan telak 0-3 dari Brentford pada pekan kelima Premier League, Sabtu (19/9) di Gtech Community Stadium.

Laga itu diwarnai ketegangan antara Jordan Henderson dan Emiliano Martinez setelah tuan rumah membuka keunggulan.

Brentford mampu membongkar pertahanan Chelsea lewat situasi bola mati. 

Pada menit ke-61, Mikkel Damsgaard mengirim umpan silang dari sepak pojok menuju tiang jauh.

Bola lalu disundul kembali ke depan gawang sehingga Jaidon Anthony mendapat peluang untuk mencetak gol lewat sundulan.

Martinez tampak tidak keluar dari sarangnya untuk memotong umpan silang itu. Akibatnya, Martinez berada dalam posisi sulit saat bola kembali diumpan ke depan gawang.

Henderson kemudian terlihat mempertanyakan keputusan Martinez yang tidak mencoba keluar untuk mengamankan bola.

Mantan kapten Timnas Inggris itu tampak kecewa karena pertahanan Chelsea terbuka dan Brentford dapat memanfaatkan situasi tersebut.

Namun, kesalahan dalam proses terjadinya gol tidak hanya berada pada Martinez.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tumbang dari Brentford, Levi Colwill: Chelsea Butuh Banyak Perbaikan - Image
Sepak Bola Dunia

Tumbang dari Brentford, Levi Colwill: Chelsea Butuh Banyak Perbaikan

Minggu, 20 September 2026 | 02.46 WIB

Prediksi Skor Brentford vs Chelsea di Liga Inggris: Kans The Blues Paksa Imbang Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Brentford vs Chelsea di Liga Inggris: Kans The Blues Paksa Imbang Tuan Rumah

Jumat, 18 September 2026 | 18.17 WIB

Chelsea Ganti Pemilik, Clearlake Capital Pegang Kendali Penuh - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Ganti Pemilik, Clearlake Capital Pegang Kendali Penuh

Jumat, 18 September 2026 | 17.47 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore