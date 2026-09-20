Jordan Henderson Cekcok dengan Emiliano Martinez, Xabi Alonso Kecewa Chelsea Tampil Buruk

JawaPos.com - Chelsea menelan kekalahan telak 0-3 dari Brentford pada pekan kelima Premier League, Sabtu (19/9) di Gtech Community Stadium.

Laga itu diwarnai ketegangan antara Jordan Henderson dan Emiliano Martinez setelah tuan rumah membuka keunggulan.

Brentford mampu membongkar pertahanan Chelsea lewat situasi bola mati.

Pada menit ke-61, Mikkel Damsgaard mengirim umpan silang dari sepak pojok menuju tiang jauh.

Bola lalu disundul kembali ke depan gawang sehingga Jaidon Anthony mendapat peluang untuk mencetak gol lewat sundulan.

Martinez tampak tidak keluar dari sarangnya untuk memotong umpan silang itu. Akibatnya, Martinez berada dalam posisi sulit saat bola kembali diumpan ke depan gawang.

Henderson kemudian terlihat mempertanyakan keputusan Martinez yang tidak mencoba keluar untuk mengamankan bola.

Mantan kapten Timnas Inggris itu tampak kecewa karena pertahanan Chelsea terbuka dan Brentford dapat memanfaatkan situasi tersebut.