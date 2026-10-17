Prediksi Skor Lille vs Brest: Calvin Verdonk Berpeluang Starter

JawaPos.com – Lille akan menjamu Brest dalam lanjutan Liga Prancis 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy, Minggu (18/10/2026) pukul 01.45 WIB. Tuan rumah lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan, terutama karena memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan.

Dalam pertandingan ini, pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk juga berpeluang tampil sejak menit pertama. Bek kiri tersebut diproyeksikan mengisi lini pertahanan Lille di tengah sejumlah masalah kebugaran pemain.

Lille Bermodal Kemenangan dan Pertahanan Solid Lille datang dengan modal positif setelah mengalahkan Le Havre dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan sebelumnya di kompetisi domestik.

Kemenangan tersebut menjaga posisi Les Dogues di papan atas klasemen sementara. Mereka mengoleksi 13 poin dari enam pertandingan dan menempati peringkat kedua, hanya terpaut satu angka dari AS Monaco yang berada di puncak.

Meski demikian, Lille tetap memiliki pekerjaan rumah menjelang pertandingan melawan Brest. Kekalahan 0-3 dari Arsenal di fase Liga Champions menjadi hasil yang perlu segera dilupakan.

Davide Ancelotti harus memastikan anak asuhnya kembali menemukan permainan terbaik ketika tampil di Ligue 1.

Performa Lille di kompetisi domestik sejauh ini cukup menjanjikan. Mereka mampu menjaga konsistensi hasil sekaligus memperlihatkan pertahanan yang relatif solid. Dari enam pertandingan, Lille baru kebobolan empat gol.

Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Brest yang baru saja menunjukkan ketajamannya di lini depan.

Selain itu, Lille memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang di Ligue 1 musim ini, dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.