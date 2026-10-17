Prediksi Skor Lille vs Brest: Calvin Verdonk Berpeluang Starter

Calvin Verdonk saat bermain untuk Lille. (Dok. Calvin Verdonk)
JawaPos.com – Lille akan menjamu Brest dalam lanjutan Liga Prancis 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy, Minggu (18/10/2026) pukul 01.45 WIB. Tuan rumah lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan, terutama karena memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan.
Dalam pertandingan ini, pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk juga berpeluang tampil sejak menit pertama. Bek kiri tersebut diproyeksikan mengisi lini pertahanan Lille di tengah sejumlah masalah kebugaran pemain.
Lille datang dengan modal positif setelah mengalahkan Le Havre dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan sebelumnya di kompetisi domestik.
Kemenangan tersebut menjaga posisi Les Dogues di papan atas klasemen sementara. Mereka mengoleksi 13 poin dari enam pertandingan dan menempati peringkat kedua, hanya terpaut satu angka dari AS Monaco yang berada di puncak.
Meski demikian, Lille tetap memiliki pekerjaan rumah menjelang pertandingan melawan Brest. Kekalahan 0-3 dari Arsenal di fase Liga Champions menjadi hasil yang perlu segera dilupakan.
Davide Ancelotti harus memastikan anak asuhnya kembali menemukan permainan terbaik ketika tampil di Ligue 1.
Performa Lille di kompetisi domestik sejauh ini cukup menjanjikan. Mereka mampu menjaga konsistensi hasil sekaligus memperlihatkan pertahanan yang relatif solid. Dari enam pertandingan, Lille baru kebobolan empat gol.
Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Brest yang baru saja menunjukkan ketajamannya di lini depan.
Selain itu, Lille memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang di Ligue 1 musim ini, dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.
Dukungan suporter di Stade Pierre-Mauroy diharapkan membantu tuan rumah tampil lebih percaya diri sejak awal pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022