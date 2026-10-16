Penjaga gawang Liverpool Alisson Becker. (Flashscore)
JawaPos.com - Alisson Becker merindukan sosok Mohamed Salah di Liverpool.
Namun, kiper asal Brasil itu percaya bahwa The Reds mampu melanjutkan perjalanan tanpa mantan rekan setimnya tersebut.
Kepergian Salah meninggalkan kenangan bagi para pendukung maupun rekan-rekan setim yang pernah bermain bersama.
Alisson menjadi salah satu pemain yang merasakan kehilangan tersebut.
Keduanya telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan menjadi bagian penting dari perjalanan Liverpool dalam meraih berbagai prestasi.
Meski demikian, Alisson menegaskan bahwa sepak bola akan terus berjalan.
Menurut dia, Liverpool telah memiliki skuad yang bagus dan mendatangkan sejumlah pemain baru untuk menjaga daya saing tim.
Melansir ESPN, Alisson berbicara mengenai kepergian Salah dari Liverpool sekaligus berakhirnya perjalanan Neymar bersama tim nasional Brasil.
Kiper berusia 33 tahun itu menilai bahwa pemain-pemain besar akan selalu meninggalkan kesan mendalam bagi klub, tim nasional, dan para penggemarnya.
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