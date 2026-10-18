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Aprillia JP
Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.59 WIB

Strasbourg vs PSG: Hasil Pertandingan dan Momen Kunci

Paris Saint-Germain curi poin penuh dari RC Strasbourg. (Instagram/@psg) - Image

Paris Saint-Germain curi poin penuh dari RC Strasbourg. (Instagram/@psg)

JawaPos.com - RC Strasbourg tumbang di kandang dengan skor 1-3 usai melawan Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga Ligue 1 pada Sabtu (17/10).

PSG sebenarnya sempat tertinggal lebih dulu dan gagal memanfaatkan tendangan penalti. Namun, sang juara bertahan Liga Prancis itu mampu bangkit pada babak kedua.

Hasil itu pun membawa PSG naik ke puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan koleksi 14 poin dari tujuh pertandingan. PSG unggul atas AS Monaco yang baru menjalani enam pertandingan.

Dalam laga itu, PSG kesulitan membobol gawang Strasbourg karena Luis Enrique melakukan rotasi besar setelah menang 4-2 atas Manchester City dalam pertandingan Liga Champions, Kamis (15/10).

Sementara itu, Strasbourg tampil agresif dan mampu memberikan tekanan serius pada babak pertama. Tuan rumah langsung membuka keunggulan lewat Giovanni Reyna pada menit ke-17.

Strasbourg bahkan memiliki sejumlah peluang untuk memperbesar keunggulan, tetapi Matvey Safonov tampil tangguh di bawah mistar gawang.

PSG mendapatkan kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan pada babak kedua lewat tendangan penalti.

Namun, Ousmane Dembele gagal menjalankan tugasnya sehingga Les Parisiens harus melanjutkan perjuangan dalam keadaan tertinggal 0-1.

PSG lalu meningkatkan tekanan hingga akhirnya Ilya Zabarnyi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-77.

Editor: Edi Yulianto
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