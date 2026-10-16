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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02.09 WIB

Enrique Sindir Klub Inggris Usai PSG Kalahkan Man City, Fans Premier League Meradang

PSG menang 4-2 atas Man City, tetapi komentar Luis Enrique memicu kritik penggemar Inggris soal jadwal kompetisi dan rotasi pemain. (PSG.fr) - Image

PSG menang 4-2 atas Man City, tetapi komentar Luis Enrique memicu kritik penggemar Inggris soal jadwal kompetisi dan rotasi pemain. (PSG.fr)

JawaPos.com - Kemenangan Paris Saint-Germain (PSG) atas Manchester City dengan skor 4-2 dalam laga Liga Champions menghadirkan drama tersendiri. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi perbincangan. Komentar Luis Enrique setelah laga turut menyita perhatian dan memancing reaksi dari sejumlah penggemar sepak bola Inggris.

Pertandingan berlangsung dalam dua babak yang kontras. PSG tampil dominan pada 45 menit pertama. Gol Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Vitinha membawa tuan rumah unggul 3-0.

Memasuki babak kedua, Enzo Maresca melakukan tiga pergantian pemain yang membuat Manchester City tampil lebih agresif. Erling Haaland memperkecil ketertinggalan sekaligus membuka peluang bagi timnya untuk mengejar skor.

Namun, harapan kebangkitan City mendapat pukulan setelah Gianluigi Donnarumma melakukan kesalahan yang memberi Maghnes Akliouche kesempatan untuk kembali memperlebar keunggulan PSG.

Haaland kembali mencetak gol sehingga skor berubah menjadi 4-2. Meski demikian, Manchester City gagal membalikkan keadaan dan harus menerima kekalahan dari wakil Prancis tersebut.

Hasil itu sekaligus memperpanjang catatan positif Luis Enrique saat menghadapi klub-klub Inggris bersama PSG. Namun, pernyataannya setelah pertandingan justru memunculkan perdebatan di kalangan penggemar Premier League.

Luis Enrique Beri Sindiran kepada Klub-Klub Inggris

PSG memiliki catatan impresif saat menghadapi klub-klub Inggris dalam beberapa musim terakhir. Setelah kalah dari Arsenal pada awal fase liga Liga Champions 2024/2025, tim asuhan Luis Enrique mampu menjaga rekor tak terkalahkan dalam pertandingan berikutnya melawan wakil Inggris.

Sejumlah klub yang mereka hadapi antara lain Liverpool, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Manchester City. PSG juga berhasil membalas kekalahan dari Arsenal dengan menyingkirkan tim asuhan Mikel Arteta tersebut dalam perjalanan mereka di Liga Champions, termasuk pada final musim lalu.

Produktivitas PSG saat menghadapi klub-klub Inggris juga menjadi sorotan. Mereka mencetak lima gol ke gawang Tottenham, empat gol melawan Liverpool, dan delapan gol saat menghadapi Chelsea.

Catatan tersebut memperlihatkan daya saing PSG ketika berhadapan dengan klub-klub Premier League di kompetisi Eropa.

Editor: Hendra
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Sumber: Give Me Sport
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