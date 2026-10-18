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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.27 WIB

Prediksi Skor Real Betis vs Barcelona: Kemenangan Selanjutnya untuk Lamine Yamal?

Barcelona berusaha melanjutkan tren positif di La Liga saat bertandang ke markas Real Betis. Simak prediksi skor, kondisi tim, dan kemungkinan susunan pemain kedua kubu. (Instagram/@fcbarcelona) - Image

Barcelona berusaha melanjutkan tren positif di La Liga saat bertandang ke markas Real Betis. Simak prediksi skor, kondisi tim, dan kemungkinan susunan pemain kedua kubu. (Instagram/@fcbarcelona)

JawaPos.com - Barcelona akan berusaha melanjutkan awal impresif mereka di musim 2026-27 ketika bertandang ke Sevilla untuk menghadapi Real Betis dalam lanjutan La Liga, Sabtu.

Tim asal Catalan tersebut saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 24 poin dari delapan pertandingan. Sementara itu, Real Betis menempati posisi ketiga dengan selisih lima poin dari Barcelona asuhan Hansi Flick.

Pratinjau Pertandingan Real Betis vs Barcelona

Melansir Sportsmole, Real Betis mungkin tidak terlalu diunggulkan dalam pertandingan ini mengingat performa Barcelona yang sedang menanjak. Namun, tim asuhan Manuel Pellegrini layak mendapatkan perhatian besar berkat awal musim yang mengesankan.

Klub asal Sevilla tersebut semakin menunjukkan diri sebagai salah satu tim paling menarik di sepak bola Eropa. Mereka akan memasuki pertandingan ini dengan modal kemenangan 3-2 atas Porto di Liga Champions, setelah sebelumnya menghancurkan Osasuna 5-2 di La Liga.

Real Betis telah memenangkan lima pertandingan dan bermain imbang satu kali dari enam laga terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka musim ini terjadi ketika menghadapi Levante di La Liga pada akhir Agustus.

El Glorioso sejauh ini mencatatkan enam kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari delapan pertandingan liga. Catatan tersebut menempatkan mereka di posisi ketiga dengan 19 poin, tertinggal lima angka dari Barcelona yang tampil luar biasa sepanjang musim.

Meski demikian, Real Betis memiliki pekerjaan berat jika ingin menghentikan laju Barcelona. Mereka kalah dalam dua pertemuan di La Liga musim lalu, termasuk kekalahan 5-3 di Sevilla pada Desember 2025.

Menariknya, dua kekalahan terakhir Barcelona dari Real Betis justru terjadi di kandang sendiri. Blaugrana juga tidak terkalahkan ketika bertandang ke markas tim asal Sevilla tersebut sejak Januari 2011.

Barcelona Ingin Melanjutkan Rentetan Kemenangan

Barcelona akan datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Galatasaray 4-1 di Liga Champions. Hasil tersebut memperpanjang catatan kemenangan mereka menjadi 10 pertandingan beruntun di semua kompetisi sejak awal musim.

Editor: Edi Yulianto
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