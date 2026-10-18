Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla: Los Blancos Siap Pesta Gol Demi Pangkas Jarak dari Barcelona!

JawaPos.com — Prediksi skor Real Madrid vs Sevilla mengarah pada kemenangan Los Blancos dengan skor 3-1 dalam pertandingan pekan kesembilan La Liga 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Senin (19/10/2026) 02.00 WIB.

Pasukan Jose Mourinho mengincar tiga poin penting untuk memangkas jarak enam angka dari Barcelona yang masih memimpin klasemen sementara.

Real Madrid menghadapi pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Namun, Sevilla bukan lawan sembarangan karena menempati peringkat kelima dan hanya terpaut empat poin dari raksasa ibu kota Spanyol tersebut.

Pertandingan ini juga menjadi ujian penting bagi Mourinho menjelang duel El Clasico melawan Barcelona pada akhir pekan berikutnya.

Kemenangan atas Sevilla akan menjaga peluang Los Blancos dalam persaingan gelar sekaligus memperkuat momentum positif mereka.

Real Madrid Bangkit Dramatis, Mourinho Siap Lanjutkan Tren Kemenangan Real Madrid menunjukkan mentalitas luar biasa ketika membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan 4-3 atas AS Roma dalam pertandingan Liga Champions, Rabu lalu.

Sempat tertinggal 1-3, Los Blancos memperlihatkan karakter pantang menyerah untuk membawa pulang tiga poin dari ibu kota Italia.