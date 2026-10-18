Bungkam Real Betis 5-2, Barcelona Kokoh di Puncak Klasemen La Liga

JawaPos.com - Barcelona melanjutkan dominasi mereka di La Liga setelah bungkam Real Betis dengan skor 5-2 pada Sabtu (17/10). Kemenangan itu memperpanjang rekor sempurna Blaugrana menjadi sembilan kemenangan dari sembilan pertandingan. Hal itu sekaligus menambah koleksi gol Barcelona di kompetisi domestik musim ini menjadi 39 gol.

Kemenangan itu membuat Barcelona mengumpulkan 27 poin di puncak klasemen sementara La Liga, unggul lima poin atas Atletico Madrid yang berada di posisi kedua setelah menang 1-0 atas Espanyol. Real Betis menempati peringkat ketiga dengan 19 poin, sedangkan Real Madrid berada di posisi keempat dengan 18 poin sebelum menghadapi Sevilla pada Senin (19/10).

Real Betis sebenarnya mampu memberikan perlawanan sebelum Barcelona menemukan ritme permainan terbaiknya. Pelatih Manuel Pellegrini melakukan delapan perubahan dalam susunan pemain setelah timnya amankan kemenangan 3-2 atas Porto di Liga Champions.

Sejumlah pemain utama, termasuk Antony, Marc Bartra, Natan, dan Isco, diistirahatkan untuk menghadapi pertandingan Eropa berikutnya melawan Feyenoord. Namun, tim tamu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-10 lewat aksi individu Lamine Yamal. Bergerak dari sisi kanan, pemain berusia 19 tahun itu menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti yang meluncur ke sudut atas gawang.

Real Betis kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-27. Pablo Fornals memanfaatkan bola pantul di sisi kanan sebelum mengirimkan umpan silang ke tengah kotak penalti. Valentin Gomez memenangkan duel udara dan menanduk bola melewati kiper Barcelona, Joan Garcia.

Barcelona kembali memimpin menjelang jeda. Pada menit ke-41, Rodri menyambut sepak pojok Fermin Lopez dengan sundulan keras yang membawa tim tamu unggul 2-1. Gol itu sekaligus menjadi gol pertamanya bersama Barcelona. Real Betis sempat menyamakan kedudukan tiga menit kemudian lewat tendangan voli Gio Lo Celso dari luar kotak penalti.

Namun, gol itu dianulir setelah Cucho Hernandez dinilai melakukan handball dalam proses serangan. Barcelona pun menutup babak pertama dengan keunggulan satu gol. Memasuki babak kedua, Barcelona semakin agresif dalam memburu gol tambahan. Gabriel Jesus sempat mencetak gol tidak lama setelah pertandingan dilanjutkan. Namun, gol itu dianulir karena offside.

Jesus tidak perlu menunggu lama untuk kembali mendapatkan peluang. Pada menit ke-51, Lamine Yamal melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Jesus menyelesaikan peluang itu dan mengubah skor menjadi 3-1.