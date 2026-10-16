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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03.23 WIB

Legenda Manchester United Roy Keane dan Gary Neville Berbicara Soal Kritik Martinez

Legenda Manchester United Roy Keane. (Istimewa) - Image

Legenda Manchester United Roy Keane. (Istimewa)

JawaPos.com - Roy Keane ikut angkat bicara setelah Lisandro Martinez melontarkan kritik terhadap jajaran manajemen Manchester United.

Mantan kapten Setan Merah itu menilai situasi klub saat ini mencerminkan kekacauan internal, bahkan menyebut United seperti sirkus.

Kontroversi bermula setelah Manchester United kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa.

Seusai pertandingan, Martinez mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan klub dan menuntut investasi lebih besar untuk memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas.

Bek asal Argentina tersebut juga meminta kontribusi lebih besar dari direktur teknik klub.

Pernyataannya kemudian menuai beragam reaksi, terutama karena Manchester United sedang mengalami periode sulit.

Melalui unggahan di media sosial pada Rabu, Martinez menjelaskan bahwa komentarnya muncul akibat kemarahan dan frustrasi.

Namun, penjelasan itu tidak menghentikan perdebatan mengenai kondisi internal klub.

Kekalahan dari Atletico memperpanjang catatan tanpa kemenangan United menjadi lima pertandingan. Mereka juga hanya meraih satu kemenangan dalam enam laga pembuka Premier League.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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