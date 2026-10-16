Kalah Beruntun, Masa Depan Carrick di Ujung Tanduk, Conte Masuk Radar Manchester United!

Antonio Conte dikabarkan terbuka untuk menangani Manchester United.. (Instagram.com/napoli)
JawaPos.com - Masa depan Michael Carrick sebagai manajer Manchester United mulai menjadi sorotan setelah Setan Merah kembali mendapatkan hasil mengecewakan.
Kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions memperpanjang catatan buruk tim menjadi lima pertandingan tanpa kemenangan.
Situasi tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pergantian pelatih di Old Trafford.
Salah satu nama yang ramai diperbincangkan adalah Antonio Conte, mantan pelatih Chelsea, Juventus, dan Tottenham Hotspur.
Pelatih asal Italia itu dikabarkan terbuka untuk mengambil alih Manchester United apabila klub memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Carrick.
Informasi tersebut turut dibahas oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano dalam video terbarunya di YouTube.
Meski demikian, melansir Give Me Sport, Romano menegaskan, hingga saat ini belum ada perkembangan konkret yang menunjukkan Conte akan segera bergabung dengan Manchester United.
“Yang bisa saya katakan adalah, satu-satunya jawaban yang bisa saya berikan hari ini adalah bahwa masih belum ada hal yang maju, konkret, atau serius antara Conte dan Manchester United," kata Romano.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa peluang Conte menangani Setan Merah masih sebatas kemungkinan, bukan kesepakatan yang telah tercapai.
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Jawa Pos
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