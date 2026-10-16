Roy Keane Kritik Bruno dan Maguire atas Performa Buruk Manchester United

JawaPos.com - Mantan kapten legendaris Manchester United Roy Keane kritik performa buruk Setan Merah dalam beberapa laga terakhir.

Selain Lisandro Martinez karena kritik kepada manajemen, Roy Keane juga menyoroti performa Bruno Fernandes dan Harry Maguire.

Menurut dia, kedua pemain tersebut seharusnya mengambil peran lebih besar dalam menjaga kedisiplinan dan memberikan contoh bagi rekan-rekan setimnya.

Roy Keane Kritik Bruno Fernandes dan Harry Maguire Situasi tersebut membuat Roy Keane mempertanyakan kepemimpinan dan kedisiplinan di ruang ganti tim asuhan Michael Carrick.

Bagi Keane, pemain senior seperti Bruno Fernandes dan Harry Maguire semestinya mampu menjaga situasi tetap terkendali.

Dia menilai keduanya tidak cukup aktif dalam menegur rekan setim yang melontarkan kritik secara terbuka.

Melansir Give Me Sport, dalam podcast Stick to Football, Keane bahkan menyindir kebiasaan kedua pemain tersebut yang dianggap terlalu sibuk dengan aktivitas di luar lapangan.

“Ini mencerminkan kondisi Manchester United dan kondisi ruang ganti. Maguire tidak masuk dalam skuad Inggris, dia sangat kecewa. Alih-alih bekerja keras selama musim panas, Saya akan pergi ke New York dan membuat podcast selama beberapa minggu," kata Roy Keane.